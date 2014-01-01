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الاحتلال يخطر عائلات بإخلاء منازلها لإجراء تدريبات عسكرية في خربة إبزيق بالأغوار

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر عائلات بإخلاء منازلها لإجراء تدريبات عسكرية في خربة إبزيق بالأغوار



الاغوار /سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ست عائلات من خربة ابزيق بالأغوار الشمالية بإخلاء منازلها مجددا، لإجراء تدريبات عسكرية أواخر الشهر الجاري.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال أخطرت العائلات ذاتها التي تم إخلاؤها من منازلها قسرا، عدة مرات على مدار الأسبوعين الجاري والفائت لإجراء تدريبات عسكرية، وأجبرت على المبيت في العراء مع أطفالها في ظل الظروف الجوية الصعبة.

وأوضح أن الإخطار الجديد ينص على إخلاء السكان من مساكنهم في 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة من صباح اليوم التالي 28 كانون الأول.

يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ تدريبات عسكرية عدة مرات سنويا في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية، وخلال ذلك تخلي المواطنين من مساكنهم، حيث يتعرضون لمخاطر كبيرة بعد انتهاء فترة التدريبات بسبب مخلفات الذخيرة التي يتركها جيش الاحتلال في مناطقهم.

#سلطات الاحتلال #خربة ابزيق #الأغوار الشمالية #تدريبات عسكرية

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