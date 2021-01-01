لجان المقاومة: اي قمع او تنكيل باسرانا هو بمثابة اعلان حرب على شعبنا

غزة /سما/

قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن قرارات الكنيست الصهيوني ضد الأسرى عنصرية وقمعية وفاشية وتكشف الوجه القبيح لكيان العدو المجرم .

واعتبرت لجان المقاومة، أن تصويت قائمة منصور عباس لقرارات قمع الاسرى والتنكيل بهم هي قمة الانحطاط والخيانة والانحدار الاخلاقي والقيمي والوطني .

وأوضحت أن تصويت قائمة منصور عباس لصالح قرارات قمع الاسرى هو تنكر لهويتها الفلسطينية واعلان اصطفافها مع العدو الصهيوني ضد ابناء شعبها .

وأشارت الى أن اي قمع او تنكيل باسرانا الابطال في السجون الصهيونية هو بمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني كله والعدو الصهيوني سيتحمل نتائجه كاملة .

وحيت في ختام بيانها، اسرانا البواسل في سجون القهر والظلم الصهيونية وندعو جماهير شعبنا في كل مكان دعمهم ومساندتهم في مواجهة مصلحة السجون الارهابية .