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لجان المقاومة: اي قمع او تنكيل باسرانا هو بمثابة اعلان حرب على شعبنا

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: اي قمع او تنكيل باسرانا هو بمثابة اعلان حرب على شعبنا



غزة /سما/

قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن قرارات الكنيست الصهيوني ضد الأسرى عنصرية وقمعية وفاشية وتكشف الوجه القبيح لكيان العدو المجرم .

واعتبرت لجان المقاومة، أن تصويت قائمة  منصور عباس لقرارات قمع الاسرى والتنكيل بهم هي قمة الانحطاط والخيانة والانحدار الاخلاقي والقيمي والوطني  .

وأوضحت أن تصويت قائمة منصور عباس لصالح قرارات قمع الاسرى هو تنكر لهويتها الفلسطينية واعلان اصطفافها مع العدو الصهيوني ضد ابناء شعبها .

وأشارت الى أن اي قمع او تنكيل باسرانا الابطال في السجون الصهيونية هو بمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني كله والعدو الصهيوني سيتحمل نتائجه كاملة .

وحيت في ختام بيانها، اسرانا البواسل في سجون القهر والظلم الصهيونية وندعو جماهير شعبنا في كل مكان دعمهم ومساندتهم في مواجهة مصلحة السجون الارهابية .

#لجان المقاومة #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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