غزة: لجنة متابعة العمل الحكومي تتخذ سلسلة قرارات إدارية تتعلق بالعديد من القضايا

غزة /سما/

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن سلسلة قرارات إدارية تتعلق بالعديد من القضايا، وذلك في نهاية جلستها الأسبوعية.

وقررت اللجنة تفعيل سداد جميع المتأخرات عن الموظفين المسجلة بأسمائهم اشتراكات الكهرباء، بحيث يتم خصمها من المستحقات على أن يستمر إلتزام الموظف بالسداد الآلي حسب نسبة الراتب، وذلك في إطار سعيها للمساهمة بتحسين خدمات شركة توزيع الكهرباء للمواطنين، وتحصيل ديونها من المشتركين وخاصة موظفي الحكومة بغزة عبر السداد الآلي.

واعتمدت كشف الرتب العسكرية المستحقة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، ضمن المرحلة الثانية، وعددهم (1358) من الرتب السامية التي استوفت كامل الشروط القانونية للترقية.

واطلعت اللجنة على تقرير مقدم من ديوان الموظفين العام حول إجراءات عقد مسابقات الوظائف الاشرافية ضمن المرحلة الأولى في الوزارات والمؤسسات الحكومية لعدد(300)دائرة، وصادقت على الترتيبات اللازمة للإعلان عن نتائج المسابقات الأسبوع القادم من قبل ديوان الموظفين العام.

وأقرت اللجنة صرف مبلغ (350,000) دولار لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان لتدعيم كاسر الموج بميناء غزة البحري.

كما اعتمدت اللجنة كل من: دليل إجراءات العمل الموحد للتعامل مع حالات النساء والفتيات الناجيات من العنف، ولائحة العمل التطوعي في الدوائر والمؤسسات الحكومية، ووثيقة التدخلات لجودة وتكامل بيانات حوادث الطرق.