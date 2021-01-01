  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: لجنة متابعة العمل الحكومي تتخذ سلسلة قرارات إدارية تتعلق بالعديد من القضايا

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: لجنة متابعة العمل الحكومي تتخذ سلسلة قرارات إدارية تتعلق بالعديد من القضايا



غزة /سما/

 أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن سلسلة قرارات إدارية تتعلق بالعديد من القضايا، وذلك في نهاية جلستها الأسبوعية.

وقررت اللجنة تفعيل سداد جميع المتأخرات عن الموظفين المسجلة بأسمائهم اشتراكات الكهرباء، بحيث يتم خصمها من المستحقات على أن يستمر إلتزام الموظف بالسداد الآلي حسب نسبة الراتب، وذلك في إطار سعيها للمساهمة بتحسين خدمات شركة توزيع الكهرباء للمواطنين، وتحصيل ديونها من المشتركين وخاصة موظفي الحكومة بغزة عبر السداد الآلي.

واعتمدت كشف الرتب العسكرية المستحقة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، ضمن المرحلة الثانية، وعددهم (1358) من الرتب السامية التي استوفت كامل الشروط القانونية للترقية.

واطلعت اللجنة على تقرير مقدم من ديوان الموظفين العام حول إجراءات عقد مسابقات الوظائف الاشرافية ضمن المرحلة الأولى في الوزارات والمؤسسات الحكومية لعدد(300)دائرة، وصادقت على الترتيبات اللازمة للإعلان عن نتائج المسابقات الأسبوع القادم من قبل ديوان الموظفين العام.

وأقرت اللجنة صرف مبلغ (350,000) دولار لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان لتدعيم كاسر الموج بميناء غزة البحري.

كما اعتمدت اللجنة كل من: دليل إجراءات العمل الموحد للتعامل مع حالات النساء والفتيات الناجيات من العنف، ولائحة العمل التطوعي في الدوائر والمؤسسات الحكومية، ووثيقة التدخلات لجودة وتكامل بيانات حوادث الطرق.

#لجنة متابعة العمل الحكومي #قطاع غزة #موظفي غزة #مستحقات الموظفين #حكومة غزة

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع لافت للدولار أمام الشيكل

مجلة فرنسية: يوم أكل جنود صليبيون لحوم آلاف المسلمين

تحت عنوان "خطوة واحدة خاطئة".. صحيفة تنشر خريطة أهداف اسرائيلية تنوي ايران استهدافها (صورة)

"نعيش حياة السجين".. لاجئون سوريون في غزة منذ عشر سنوات يحلمون بمغادرتها

لبنان: "فتح" تقرر وقف كل أشكال التواصل مع حماس على كافة المستويات والمناطق

فيديو: نتنياهو يركض داخل مبنى الكنيست بشكل غريب ويلمح لرئاسة الحكومة

السعودية تمتنع ودبلوماسي إيراني بارز يعلق... الكشف عن كواليس "محادثات الأردن" المغلقة

الأخبار الرئيسية

إيران تعلن عن التوصل إلى "اتفاق جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفاتان و386 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وغزة

دحلان: أقبل بالدولة الواحدة كخيار تحدي بعد أن حطمت إسرائيل أسس حل الدولتين

انتخابات

استطلاع يظهر تحول في النتائج : الرئيس يخسر أمام هنية في انتخابات الرئاسة والبرغوثي يتفوق عليهما

واللا : قادة كبار يطالبون حكومة الاحتلال بإتمام صفقة تبادل مع حماس

الاتصالات الفلسطينية