“التضامن الخيرية” تقدم رزمة من المساعدات الطبية والانسانية لاسر محتاجة

نابلس /سما/

قدمت جمعية التضامن الخيرية، رزمة جديد من المساعدات الطبية والانسانية لاسر محتاجة في محافظة نابلس، وذلك بتبرع من اهل الخير في المحافظة.

وفي هذا الاطار قدمت الجمعية 5 أسرّة طبية كهربائية و4 أجهزة أوكسجين “جنريتر” وجهازين “سيباب” للتنفس وجهاز”باي” للتنفس، إضافة لتوفير طرف صناعي لرب أسرة بترت ساقه من فوق الركبة بتكلفة 14 ألف شيكل، وطرفين لرجلين آخرين بترت ساقاهما من تحت الركبة بقيمة 9 ألاف شيكل لكل طرف.

وأوضحت الجمعية أن فاعلي خير من أبناء المحافظة وفروا كرسيين كهربائيين، وثلاث فرشات طبية كهربائية، واسطوانة أوكسجين، وكرسيين طبيين، وثلاثة كراسي حمام لاشخاص بحاجة لمثل هذه الادوات. كما تم التبرع بمبلغ 1000 دينار اردني لشخص مريض بحاجة ماسة لإجراء عملية زراعة كلى، وكذلك توفير 1000 دولار مساهمة في عملية زراعة كبد لشخص مريض بحاجة ماسة لإجراء العملية.

وتم ايضا توفير مبلغ 800 دينار بدل أجرة منزل أسرة بسيطة الحال ومهددة بالإخلاء بسبب تراكم الإيجار عليهم، زمبلغ 900 دينار لأسرة أخرى مهددة بإخلاء المنزل بسبب تراكم الإيجار عليها.

وتحت ما يسمى بـ”المشاريع التشغيلية”، استطاعت الجمعية أن تؤمن مشروعين تشغيليين لأسرتين بحاجة ماسة للاعتماد على أنفسهم في توفير رزقهم. وضمن مشروع إعادة تأثيث وترميم المنازل، قدمت ادوات كهربائية واثاث متنوع لعدد من الاسر المحتاجة، الى جانب مواد لاعادة تأهيل بعض المنازل.

وأعربت الجمعية عن شكرها لفاعلي الخير على ما قدموه من مساعدات للعائلات المحتاجة والفقيرة والمريضة.