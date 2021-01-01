مباحث التموين بغزة توقف منشأة عن العمل بشكلٍ مؤقت وتخطر 6 أخرى

غزة /سما/

أوقفت دائرة مباحث التموين في الشرطة بغزة منشأة عن العمل بشكل مؤقت وأخطرت 6 منشآت وذلك بسبب عدم الالتزام بالنظافة والشروط الصحية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مشتركة برفقة الطب الوقائي بوزارة الصحة على المطاعم والمحلات التجارية.

وبينت مباحث التموين أنه تم إخطار المنشآت المخالفة لحين تسوية الأوضاع القانونية والصحية وفي حال تكرار المخالفة يتم إيقاف المنشأة حسب الأصول.

في سياق آخر، ضبطت مباحث التموين في شمال غزة (2 طن) ملح طعام منتهي الصلاحية خلال جولة ميدانية مشتركة برفقة الصحة وذلك داخل مخازن أحد التجار.

وأوضحت مباحث التموين أنه تم التحفظ على الكمية داخل مخزن التاجر وإحالته للدائرة القانونية بوزارة الصحة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.