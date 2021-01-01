الاحتلال يقرر منع أطفال سوسيا من اللهو بعد إزالة وتدمير ملعبهم

رام الله /سما/

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، منع اطفال سوسيا من اللهو والعب في متنزه وحديقة سوسيا، وقد أصدر لهذه الغاية قراراً بوقف العمل وتدمير المتنزه.

واستنكر رئيس المجلس القروي لقرية سوسيا جهاد النواجعة هذا الاجراء التعسفي من سلطات الاحتلال بحق أطفال وأهالي القرية، مطالباً المؤسسات والجهات الحقوقية والانسانية والمؤسسات التي تعنى بالاطفال التدخل العاجل لوقف هذا الاجراء، وتمكين اطفال القرية من اللهو واللعب في متنزههم.

من جانبه، اوضح منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، ان سلطات الاحتلال بالاضافة الى تسليم أمر تدمير المتنزه، قام بتسليم اخطارين بوقف العمل والبناء في غرفة سكنية و"بركس" للمواطن محمود محسن نواجعة، وكذلك وقف العمل في بئر مياه للمواطن نصر نواجعة.

وأشار الى ارتفاع وتيرة هدم ووقف البناء في المساكن وآبار المياه في مناطق مسافر يطا من قبل سلطات الاحتلال خلال الآونة الأخيرة والذي يأتي بالتزامن مع زيادة هجمات المستوطنين على السكان في تلك المناطق.