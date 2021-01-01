اشتية يترأس الاجتماع 23 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية

رام الله /سما/

ترأس رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء، الاجتماع 23 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية في مقر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ورحب رئيس الوزراء، بأعضاء المجلس والأعضاء الجدد بعد الانقطاع القسري لعقد الاجتماع بسبب جائحة كورونا، مشيدا بجهود الجهاز المركزي للإحصاء والتزامهم وحرصهم على إصدار ونشر المخرجات الإحصائية في مواعيدها رغم الظروف السائدة خلال العامين 2021-2020، داعيا الطواقم الإحصائية الى مواصلة هذا النهج المتميز في الأداء لتبقى فلسطين حاضرة على الخريطة الإحصائية العالمية.

وشدد اشتية، على أهمية العمل الذي تقوم به المؤسسة الإحصائية في توفير الإحصاءات في مختلف مجالات الحياة لتشكل حجر الأساس لصياغة الخطط وتطوير السياسات على أسس علمية دقيقة من شأنها النهوض بالواقع الفلسطيني في شتى المجالات، مؤكدا اعتماد الحكومة أي توصيات يتم رفعها من قبل المجلس الاستشاري التي من شأنها دعم وتطوير النظام الإحصائي الفلسطيني.

من جانبها استعرضت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، د. علا عوض، جهود الجهاز وحرصه على استمرار العمل برغم جائحة كورونا من خلال تنفيذ بعض المسوح الدورية المهمة وذلك بالتوجه نحو أساليب جديدة بجمع البيانات بواسطة الهاتف، إضافة إلى قرب انتهاء جمع البيانات للتعداد الزراعي والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائجه خلال الربع الأول من العام القادم.

واطلعت عوض، أعضاء المجلس على استراتيجية فلسطين للبيانات الإحصائية للأعوام 2022-2026، والتي تم العمل على تطويرها لتواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجال الإحصاء، حيث سيتم تنسيبها لمجلس الوزراء لإقرارها.