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في رسالة لبينت.. أعضاء كنيست يتهمون غانتس بالترويج للبناء الفلسطيني بالمنطقة "ج"

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
في رسالة لبينت.. أعضاء كنيست يتهمون غانتس بالترويج للبناء الفلسطيني بالمنطقة "ج"



القدس المحتلة /سما/

بعث لوبي أرض إسرائيل في الكنيست برسالة إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت بعد الكشف عن أن الإدارة المدنية ووزارة الجيش برئاسة الوزير بني غانتس، سرعا الترويج للبناء الفلسطيني في المناطق "ج" بالضفة الغربية.
 
وبحسب القناة 7 العبرية، طلب قادة اللوبي، عضو الكنيست يوآف كيش وعضو الكنيست أوريت شتروك، من رئيس الوزراء والوزراء أييليت شاكيد وجدعون ساعر ومتان كاهانا وزئيف إلكين التحرك ووقف هذه الخطوة إلى حين إجراء مناقشة مهنية في مجلس الوزراء أو الحكومة.
 
ووفقًا لكيش وستروك، أصبح من الواضح بما لا يدع مجالًا للشك أن وزير الجيش بني غانتس يروج لإنشاء مبان فلسطينية في مناطق استراتيجية بالمنطقة "ج"، وبالتالي مساعدة السلطة الفلسطينية في دفع خطتها للسيطرة على الضفة الغربية وغور الأردن.
 
وقالا في رسالتهما: "في ظل هذه الحقيقة الخطيرة، نناشدكم بأن تتصرفوا بحكم سلطتكم ، وأن تطالبوا بوقف الترويج لجميع الخطط حتى نقاش وقرار في مجلس الوزراء أو الحكومة".
بالإضافة إلى الرسالة الموجهة من رؤساء اللوبي، تم إرسال رسالة أخرى إلى الوزراء، موقعة من قبل 40 من أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة، يطالبون بوقف البناء الفلسطيني.
 
ويطالب أعضاء الكنيست الحكومة بإجراء نقاش حول تقرير وزارة المخابرات الذي يكشف عن مشاريع بناء السلطة الفلسطينية ومخاطرها.
 
ودعوا إلى اتخاذ قرار حكومي لمواجهة السلطة الفلسطينية على أرض الواقع، موضحين أن أي سلوك آخر هو استسلام متعمد بدون قتال.

#بيني غانتس #اسرائيل #الكنيست الإسرائيلي #الاستيطان #مناطق ج

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