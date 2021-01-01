إيران تعلن عن التوصل إلى "اتفاق جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

طهران / وكالات /

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، عن توصل طهران إلى "اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال حسين أمير عبد اللهيان: "توصلنا الليلة الماضية إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنها معالجة بعض المخاوف المزعومة بشأن برنامج إيران النووي السلمي وتساعد في استمرار التعاون مع الوكالة وتعزيزه".

وأكمل أمير عبد اللهيان: "نحن متفائلون بشأن إحراز تقدم في هذه الجولة من المحادثات إذا تصرف الطرف الآخر بواقعية".

ووصف أمير عبد اللهيان بعض الادعاءات بشأن وجود مطالب خارج نطاق الاتفاق النووي في النصوص التي اقترحها فريق التفاوض الإيراني بأنها "مجرد كذبة"، مضيفا: "هذه النصوص مبنية بالكامل على أساس الاتفاق النووي، ولا يوجد فيها شيء خارج عن نطاق هذا الاتفاق.. هذه النصوص هي نتاج عشرات الساعات من النقاش، ونهجنا هو الرفع الكامل للعقوبات التي تناقض الاتفاق النووي مقابل إزالة مخاوف الأطراف الأخرى بشأن برنامج إيران النووي السلمي".

وفي الختام ، أعرب وزير الخارجية عن أمله في أن "تواصل الأطراف الأخرى جهودها بحسن نية وبهدف حل القضية".