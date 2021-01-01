وفاتان و386 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وغزة

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاتين، و386 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و360 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت في محافظات طولكرم (1)، الخليل (1).

وذكرت أن الإصابات سجلت على النحو التالي: بيت لحم 80، الخليل 53، ضواحي القدس 7، رام الله والبيرة 76، جنين 17، نابلس 18، طوباس 3، سلفيت 3، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 127، لافتة إلى إجراء 5405 فحوصات.

وأكدت الكيلة أن حالات التعافي توزعت حسب التالي: بيت لحم 49، الخليل 109، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 29، جنين 14، نابلس 18، طوباس 4، طولكرم 3، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 130.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج بمراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 101 مصاب، بينهم 13مصابًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.