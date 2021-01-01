وقفة برام الله على محاولة سرقة الاحتلال التراث الفلسطيني بمسابقة “ملكة جمال الكون”

رام الله / سما /

شارك العشرات من رجال ونساء ظهر اليوم الأربعاء، بوقفة احتجاجية في دوار المنارة بمدينة رام الله، رفضًا لمحاولة إسرائيلية سرقة الثوب الفلسطيني والتراث الفلسطيني بما تسمى “مسابقة ملكة جمال الكون”.

ووقف المشاركون على دوار المنارة في مدينة رام الله وهم يرتدون اللباس التراثي الفلسطيني وغنوا أغاني تراث، وعرض المشاركون الأكلات الشعبية الفلسطينية أهمها المفتول والفلافل وكذلك وضعوا بعض الأواني التراثية، على وقع الهتافات التي تؤكد أهمية التراث.

وقالت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام خلال الفعالية الاحتجاجية، “إن هذه الفعالية أمر رمزي لإثبات أننا أصحاب الحق ونحن كذلك ونحن الأصل، وكل هذه الأكاذيب ستندثر والحق سوف يرجع لأصحابه”.

بدورها، قالت عضو الهيئة الإدارية في جمعية الزي الفلسطيني لنا حجازي لـ”القدس“ “إن فعالية اليوم تنديدية بمحاولة جديدة للاحتلال سرقة تراثنا وأثوابنا كأنها ملك له أو يمثل فئة في دولتها، نحن أصحاب الحق، نرفض قيام دولة الاحتلال إلباس المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون الأثواب الفلسطينية وننتقد ما تقوم به المشاركات من الموافقة على هذه الخطوة”.

وتابعت حجازي، “نرفض أن تقوم دولة الاحتلال بهذه الخطوة، وندعو العالم أن يقف بوجه هذه السرقات المتكررة التي تقوم بها دولة الاحتلال”.

وأكدت حجازي أن الجمعيات التراثية والناشطات يحاولن دوماً إيجاد الفرصة للتعبير عن فلسطين بأفضل طريقة وأسلوب لتمثيل الزي التراثي الفلسطيني.

بدوره، قال الناشط أيوب سرور لـ”القدس“دوت كوم، “إن هذا تراثنا يجب أن نحافظ عليه وأن نعلم أبناءنا أهمية التراث الذي هو هويتنا، ويجب أن نحافظ عليه كما نحافظ على شرفنا وأرضنا”.