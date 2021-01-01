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توم كروز يشحن 300 قالب حلوى على متن طائرة خاصة

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
توم كروز يشحن 300 قالب حلوى على متن طائرة خاصة



وكالات / سما /

قام الممثل الاميركي ​توم كروز​ بشحن 300 قالب حلوى جوز الهند من لوس أنجلوس إلى المملكة المتحدة على متن طائرته الخاصة، كهدية لفريق Mission Impossible.

طالب الممثل بإرسال الطائرة في رحلة ذهابًا وإيابًا تبلغ 5500 ميل عبر المحيط الأطلسي.

قالب الحلوى المؤلف من الشوكولاتة البيضاء بجوز الهند من مخبز Doan في وودلاند هيلز يبلغ سعره 50 دولارًا ، وقد أطلق عليه العديد من النجوم الذين حالفهم الحظ بالحصول على هدية من النجم توم كروز، لقب "كعكة توم كروز''.

قبل إضافة سعر الطائرة الخاصة، أنفق نجم Top Gun مبلغ 11400 جنيه إسترليني على قوالب الحلوى وحدها.

#توم كروز #طائرة خاصة #حلوى #المملكة المتحدة

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