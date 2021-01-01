ابقاء غانتس في العزل بعد إصابة أحد أركان وزارته بكورونا

القدس المحتلة / سما /

تقرر إبقاء وزير جيش الاحتلال بيني غانتس في العزل الانفرادي بعد أن دخل فيه منذ عودته من الولايات المتحدة منذ أيام.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هذه الخطوة الجديدة إجراء احترازي بعد تشخيص إصابة أحد أركان وزارة جيش الاحتلال بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه سيتم أخذ عينة مخبرية جديدة لغانتس، والتي ظهرت سلبية على مرتين بعد 3 أيام من العزل الأول.

ووفقًا لمكتب غانتس، فإن المصاب لم يجلس بجوار غانتس أثناء الرحلة إلى الولايات المتحدة ولم يتم تشخيص إصابته بالفيروس داخل مطار اللد “بن غوريون” قبل وخلال العودة.