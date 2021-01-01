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"وظائف مختلفة تماما"... المطور يكشف عن إمكانيات "أوخوتنيك" المحدثة

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وظائف مختلفة تماما"... المطور يكشف عن إمكانيات "أوخوتنيك" المحدثة



وكالات / سما /

طائرة "الصياد" تخرج إلى النور. إن الخروج من ورشة التجميع لمصنع طائرات في نوفوسيبيرسك لمثل هذه الطائرة يشبه نزول سفينة من المخزن.

هذا يعني أن الطائرة الجديدة جاهزة للاختبار. تختلف هذه الطائرة المسيرة عن العينة الأولى بالفوهة المسطحة. هذا الشكل يجعل من الممكن حماية الطائرة إلى أقصى حد من الصواريخ برأس صاروخ موجه حراري.

وقال نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروتشكو، بحسب قناة "زفيزدا": "إذا تحدثنا عن فئة هذه الطائرة، فإن وزن الإقلاع الذي يزيد عن 20 طنًا يمثل بالفعل فرصة لحل مهام مختلفة تمامًا، على نطاقات مختلفة، بأسلحة مختلفة وأكثر قوة، وبالتالي فهذه طائرة من الفئة الاستراتيجية".

يعد اكتشاف الهدف وتدميره إحدى المهام الرئيسية لأحدث طائرة مسيرة هجومية روسية. لن تكون قادرة على حل مجموعة كاملة من المهام بشكل مستقل فحسب، بل ستكون أيضًا قادرة على التحكم في مجموعة من نفس الطائرة وحتى العمل جنبًا إلى جنب مع الطائرات المأهولة. كل هذا بفضل التطورات الروسية في مجال الذكاء الاصطناعي.

#الذكاء الاصطناعي #المطور #الصياد #أوخوتنيك

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