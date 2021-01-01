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"الخارجية" تهنئ السعودية بنجاح قمة "مجلس التعاون الخليجي" وترحب بمخرجاتها حول فلسطين

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تهنئ السعودية بنجاح قمة "مجلس التعاون الخليجي" وترحب بمخرجاتها حول فلسطين



رام الله / سما /

هنأت وزارة الخارجية والمغتربين المملكة العربية السعودية الشقيقة بنجاح قمة "مجلس التعاون الخليجي"، ورحبت بمخرجاتها حول فلسطين.

وتقدمت الوزارة بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادتها، على نجاح أعمال المجلس في دورته 42 ومخرجاتها.

كما رحبت بالبيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خاصة الموقف الأخوي الصادق الذي تضمنه تجاه القضية الفلسطينية ومركزيتها، والدعم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

ورحبت الوزارة بالدعوة التي أطلقها "المجلس الأعلى" لتفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق تلك الأسس، ودعوته أيضاً لتدخل دولي عاجل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس وما تتعرض له المدينة المقدسة من عمليات طرد وتغيير لمعالمها وطابعها القانوني، ورفضه لجميع الإجراءات أحادية الجانب التي تمارسها دولة الاحتلال بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، بما في ذلك الاستيطان والمستوطنات.

كما رحبت الوزارة بالدعم الذي تقدمه دول المجلس لوكالة "الأونروا"، وحرصها على استمرار عملها وادائها لمهمتها على أكمل وجه.

#وزارة الخارجية

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