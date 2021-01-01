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دحلان: أقبل بالدولة الواحدة كخيار تحدي بعد أن حطمت إسرائيل أسس حل الدولتين

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: أقبل بالدولة الواحدة كخيار تحدي بعد أن حطمت إسرائيل أسس حل الدولتين



غزة/سما/

قال القيادي الفلسطيني، ومؤسس تيار الإصلاح الديمقراطي محمد دحلان إن الاحتلال انتهك كل الاتفاقيات والمواثيق، مؤكداً أنه ليس أمام “إسرائيل” سوى الإقرار بالحقوق الفلسطينية، وأن حل الدولة الواحدة هو خيار تحدي.

وأضاف دحلان، خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر التنظيمي لتيار الإصلاح الديمقراطي، الذي انطلق اليوم الأربعاء في القطاع، أن “غزة تئن تحت وطأة الفقر والظلم والقهر”.

وأوضح، “أننا نبدأ مرحلة جديدة لاستعادة الوحدة الفلسطينية، وإنهاء مرحلة الإقصاء والتفرد والانحراف عن بوصلة النضال الوطني الفلسطيني”.

وذكر القيادي الفلسطيني، أن " الذين يقودون  فتح حالياً أطاحوا بدورها" مشدداً على “ضرورة استعادة الحركة دورها على مختلف الأصعدة”.

وأشار إلى أن وحدة حركة فتح وعودتها للنضال ضرورة وطنية، وأن تيار الإصلاح مع قيام الوحدة الفلسطينية على أسس سياسية وديمقراطية.

وأكد دحلان، على أنه لا خلاف لدى التيار مع أحد وأرجع أسباب الانقسام إلى “تغليب المصالح الشخصية”، وقال إن “الشعب الفلسطيني يستحق نظاماً عادلاً وليس دكتاتورياً”.

ودعا دحلان إلى منح الفرصة الكاملة للقيادات الشابة لتولي زمام الأمور، بدعم ومشورة القادة المؤسسين، وأضاف “أننا نسعى إلى تعزيز دور المرأة والشباب في تيار الإصلاح”.

وطالب القيادي الفلسطيني، قادة تيار الإصلاح الديمقراطي في الضفة الغربية بالتحلي بالصبر على إجراءات وممارسات أجهزة السلطة.

ويناقش مؤتمر التيار الذي انطلق اليوم، ويستمر على مدى ثلاثة أيام، أوراق عمل تنظيمية وإدارية ومالية، قبل أن يختتم أعماله بانتخاب قيادات جديدة.

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