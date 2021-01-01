أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.

"يديعوت أحرونوت":

- في عين العاصفة: وزير الأمن الداخلي يرفض التراجع عن اتهام المستوطنين بالعنف

- ردا على تصريح بارليف: 1500 حالة من العنف الشعبي ضد المستوطنين

- التقييدات الجديدة: منع دخول غير المطعمين الى المراكز التجارية وإلزام العائدين من الخارج بالحجر الصحي عدة أيام إضافية

- رجل أمن بطائرة بينيت أصيب بكورونا خلال عودته من الامارات

- اليوم اضراب الممرضات في المستشفيات الإسرائيلية احتجاجا على العنف ضد الطواقم الطبية

- الإطاحة بمسؤول الاستخبارات في سجن "جلبوع" لسماحه بالتحرش بالسجانات

"معاريف":

- عاصفة المراكز التجارية على خلفية تفشي المتحور الجديد

- الوزير بارليف يرد على منتقدي تصريحاته حول عنف المستوطنين: "ليشربوا الماء" وبينيت يدعم المستوطنين

- منظمة تاج محير تدعم الوزير: المستوطنون يقطعون الأشجار ويعتدون على الأبرياء

- حراسة مشددة على عضو الكنيست منصور عباس بسبب تهديدات اليمين

- نائبة وزير الداخلية السابق دخلت اليوم السجن بعد الحكم عليها 10 سنوات بتهمة الحصول على الرشاوى

"هآرتس":

- إجراءات جديدة لمنع تفشي متحور "ميكرون"

- اعتداءات وتخريب دون اعتقال أحد من المستوطنين

- بينيت وصف عنف المستوطنين بـ"الهامشية" ولكن معطيات الأجهزة الأمنية تشير عكس ذلك

- تسفي بارئيل: لسنا على استعداد، وزير الأمن طلب من الجيش الاستعداد لضرب ايران، لكنه نسي أمرا صغيرا، وهو كيف سيستعد سكان إسرائيل؟

- موشه ليختمن يكتب: حل الدولتين او الكونفدرالية او الدولة الواحدة.. ولكن من دون التوصل الى اتفاق بالحوض المقدس لا يمكن التوصل الى اتفاق مع جيراننا

- اقتحام جامعتي النجاح وبيرزيت واعتقال 10 طلاب

- تجديد الحوار بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة