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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.

"يديعوت أحرونوت": 

- في عين العاصفة: وزير الأمن الداخلي يرفض التراجع عن اتهام المستوطنين بالعنف 

- ردا على تصريح بارليف: 1500 حالة من العنف الشعبي ضد المستوطنين 

- التقييدات الجديدة: منع دخول غير المطعمين الى المراكز التجارية وإلزام العائدين من الخارج بالحجر الصحي عدة أيام إضافية 

- رجل أمن بطائرة بينيت أصيب بكورونا خلال عودته من الامارات 

- اليوم اضراب الممرضات في المستشفيات الإسرائيلية احتجاجا على العنف ضد الطواقم الطبية 

- الإطاحة بمسؤول الاستخبارات في سجن "جلبوع" لسماحه بالتحرش بالسجانات 

"معاريف": 

- عاصفة المراكز التجارية على خلفية تفشي المتحور الجديد 

- الوزير بارليف يرد على منتقدي تصريحاته حول عنف المستوطنين: "ليشربوا الماء" وبينيت يدعم المستوطنين

- منظمة تاج محير تدعم الوزير: المستوطنون يقطعون الأشجار ويعتدون على الأبرياء 

- حراسة مشددة على عضو الكنيست منصور عباس بسبب تهديدات اليمين 

- نائبة وزير الداخلية السابق دخلت اليوم السجن بعد الحكم عليها 10 سنوات بتهمة الحصول على الرشاوى 

"هآرتس":

- إجراءات جديدة لمنع تفشي متحور "ميكرون" 

- اعتداءات وتخريب دون اعتقال أحد من المستوطنين 

- بينيت وصف عنف المستوطنين بـ"الهامشية" ولكن معطيات الأجهزة الأمنية تشير عكس ذلك 

- تسفي بارئيل: لسنا على استعداد، وزير الأمن طلب من الجيش الاستعداد لضرب ايران، لكنه نسي أمرا صغيرا، وهو كيف سيستعد سكان إسرائيل؟ 

- موشه ليختمن يكتب: حل الدولتين او الكونفدرالية او الدولة الواحدة.. ولكن من دون التوصل الى اتفاق بالحوض المقدس لا يمكن التوصل الى اتفاق مع جيراننا 

- اقتحام جامعتي النجاح وبيرزيت واعتقال 10 طلاب 

- تجديد الحوار بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة

#الصحف الإسرائيلية

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