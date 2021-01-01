أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.
"يديعوت أحرونوت":
- في عين العاصفة: وزير الأمن الداخلي يرفض التراجع عن اتهام المستوطنين بالعنف
- ردا على تصريح بارليف: 1500 حالة من العنف الشعبي ضد المستوطنين
- التقييدات الجديدة: منع دخول غير المطعمين الى المراكز التجارية وإلزام العائدين من الخارج بالحجر الصحي عدة أيام إضافية
- رجل أمن بطائرة بينيت أصيب بكورونا خلال عودته من الامارات
- اليوم اضراب الممرضات في المستشفيات الإسرائيلية احتجاجا على العنف ضد الطواقم الطبية
- الإطاحة بمسؤول الاستخبارات في سجن "جلبوع" لسماحه بالتحرش بالسجانات
"معاريف":
- عاصفة المراكز التجارية على خلفية تفشي المتحور الجديد
- الوزير بارليف يرد على منتقدي تصريحاته حول عنف المستوطنين: "ليشربوا الماء" وبينيت يدعم المستوطنين
- منظمة تاج محير تدعم الوزير: المستوطنون يقطعون الأشجار ويعتدون على الأبرياء
- حراسة مشددة على عضو الكنيست منصور عباس بسبب تهديدات اليمين
- نائبة وزير الداخلية السابق دخلت اليوم السجن بعد الحكم عليها 10 سنوات بتهمة الحصول على الرشاوى
"هآرتس":
- إجراءات جديدة لمنع تفشي متحور "ميكرون"
- اعتداءات وتخريب دون اعتقال أحد من المستوطنين
- بينيت وصف عنف المستوطنين بـ"الهامشية" ولكن معطيات الأجهزة الأمنية تشير عكس ذلك
- تسفي بارئيل: لسنا على استعداد، وزير الأمن طلب من الجيش الاستعداد لضرب ايران، لكنه نسي أمرا صغيرا، وهو كيف سيستعد سكان إسرائيل؟
- موشه ليختمن يكتب: حل الدولتين او الكونفدرالية او الدولة الواحدة.. ولكن من دون التوصل الى اتفاق بالحوض المقدس لا يمكن التوصل الى اتفاق مع جيراننا
- اقتحام جامعتي النجاح وبيرزيت واعتقال 10 طلاب
- تجديد الحوار بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة