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الصحة بغزة: لا وفيات وتسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: لا وفيات وتسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1154 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 130 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 188787 إصابة بينها 1727 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 185391 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1669.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 48.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 523135 شخصًا.

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