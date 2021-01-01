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الاحتلال يجبر عائلة نصار على هدم ثلاثة من منازلها في سلوان

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر عائلة نصار على هدم ثلاثة من منازلها في سلوان



القدس المحتلة / سما /

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عائلة نصار على هدم ثلاثة منازل يمتلكونها في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد أحد المتضررين من العائلة ويدعى محمد نصار، بأن الأرض التي عليها هذه المنازل تعود ملكيتها لوالده الذي اشتراها قبل 40 عاما، وقد تعرضوا خلال الأعوام الماضية لمضايقات من قبل سلطات الاحتلال التي تدعي أن الأرض مستولى عليها؛ بحجة أنها من المرافق العامة.

وأضاف، أن الاحتلال سلّم عائلته قرارا بالإخلاء، والا سيتحملون تكلفة الهدم بقيمة 80 ألف شيقل.

#سلوان #الاحتلال

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