وزير إسرائيلي : بن غفير يخلق الكراهية وعنف المستوطنين ظاهرة قائمة

القدس المحتلة / سما /

قال يائير غولان نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، “إن عضو الكنيست إيتمار بن غفير يخلق الكراهية والعنف داخل المجتمع الإسرائيلي”.

وانتقد غولان خلال مقابلة مع إذاعة “كان” العبرية، وسائل الإعلام العبرية التي تمنح بن غفير الفرصة للظهور عبر شاشاتها وتحويله إلى أحد المشاهير.

وتطرق غولان وهو من حزب “ميرتس” للانتقادات التي صاحبت تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي حول عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.

ورفض غولان وصف رئيس حكومته نفتالي بينيت بأن هذه الأحداث “ظاهرة هامشية”، وعقب بالقول “هذا عنف يميني متطرف وليس ظاهرة هامشية لأنه أثر بشكل كبير على مصير إسرائيل منذ 50 عامًا”.

وحذر من منح هذه الهجمات أي شرعية قد تقوض أسس الدولة الديمقراطية، معتبرًا أن ما يجري بمثابة “ظاهرة قائمة وتشكل خطرًا على إسرائيل”.

القدس