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تخوفاً من غياب أبو مازن

واللا : قادة كبار يطالبون حكومة الاحتلال بإتمام صفقة تبادل مع حماس

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واللا : قادة كبار يطالبون حكومة الاحتلال بإتمام صفقة تبادل مع حماس



القدس المحتلة / سما /

كشف المراسل العسكري لموقع واللا أمير بوحبوط، عن رفع توصية تقدم بها عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية إلى الحكومة، تتمحور حول ضرورة استغلال حالة الهدوء النسبي مع غزة لإتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس.

وأعرب القادة عن خشيتهم من تدهور الأوضاع الأمنية، وغياب أبو مازن عن الساحة السياسية، وما قد يترتب عليها من صراع حول السلطة وضياع فرصة لإجراء المفاوضات مع حماس، واضطرار (إسرائيل) للتفاوض مع حماس في ظروف امنية حساسة وصعبة ما قد يُفسر بانه خضوع لإملاءات حماس.

وتشير التوصية إلى إمكانية قبول حماس بثمن مقبول في ظل الضغوطات التي تتعرض لها والحالة الاقتصادية السيئة التي تعيشها غزة في هذه المرحلة.

وفي ذات السياق كشف بوحبوط، عن لقاء عقده قادة كتيبة الاستطلاع التابعة لجفعاتي مع الجنود الذين شاركوا في عملية "الجرف الصامد" عام 2014، والذي تحدثوا خلاله عن الصعوبات اليومية التي تواجههم في التأقلم مع الأوضاع، بسبب التجارب والأحداث التي عايشوها أمام غزة قبل سنوات.

ووجه الجنود انتقادات حادة للحكومة ولقيادة الجيش لأنهم لم يقوموا بواجبهم لإعادة الجنود الأسرى منذ سنوات.

 

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