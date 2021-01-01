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وفاة و3 إصابات في 9 حوادث سير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة و3 إصابات في 9 حوادث سير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة/ سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الأربعاء، أن 9 حوادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن الحوادث نتج عنها حالة وفاة وثلاث إصابات، منها إصابة خطيرة، وإصابتان بجروح طفيفة.

وبينت المرور أن أضراراً مادية وتلفيات وقعت في 15 مركبة.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس وفاة الطفل (محمود محمد غانم 4 سنوات)، جراء دهسه من قبل حافلة رياض أطفال من نوع "تويوتا" أمام روضته بمحافظة رفح، حيث جرى فتح قضية في الحادث، وحجز الحافلة وتوقيف السائق لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وبهذه الحادثة، يبلغ عدد الوفيات جراء حوادث المرور في قطاع غزة، 3 حالات منذ بداية ديسمبر الجاري.

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