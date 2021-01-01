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مسؤولون كبار: لدينا وقت كافي لخيار عسكري ضد المنشآت الإيرانية

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون كبار: لدينا وقت كافي لخيار عسكري ضد المنشآت الإيرانية



القدس المحتلة / سما /

قدر كبار المسؤولين العسكريين اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي لديه الوقت الكافي لإعداد خيار عسكري لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية إذا لزم الأمر.

 
وقال المسؤولون لصحيفة "إسرائيل هيوم"، إن هذا الموقف المطمئن نابع من تغيير في موقف إسرائيل، التي عرّفت في الماضي أن الحالة التي تمتلك فيها إيران ما يكفي من المواد النووية عالية التخصيب لقنبلة واحدة بمثابة "خط أحمر".
 
وأضافوا: "الآن، تتبنى إسرائيل التفسير الأمريكي بأن الخط الأحمر سيكون تقدماً في تطوير المكونات الإضافية اللازمة للقنبلة - بما في ذلك القنبلة نفسها، وبالطبع الصواريخ الباليستية.

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