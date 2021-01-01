تصدرت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، إضافة إلى الاتصالات الفلسطينية الأميركية على مستويات مختلفة، وتطورات متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يهنئ أبناء شعبنا لمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة

- فتح تنعى المناضل والقيادي أكرم بكار

- اشتية يبحث مع القنصل الفرنسي العام آخر التطورات السياسية

- الاحتلال يجرح فتى قرب طولكرم ويهدم منزلين في القدس ويقتحم جامعة بيرزيت

- إصابات في بلعين واعتقال 16 مواطنا في الضفة وتجريف واقتلاع أشجار وهدم جنوب الخليل

- السلطة الوطنية والولايات المتحدة تجددان الحوار الأمريكي– الفلسطيني الاقتصادي

- "فتح" تقرر وقف كل أشكال التواصل والاتصال مع حماس في لبنان

- في اتصال مع المالكي: وزيرة الخارجية الكندية تؤكد دعم بلادها لحق شعبنا في تقرير مصيره

- حبس المدين.. جدل بين قانون التنفيذ والاتفاقيات الدولية: كيف نحفظ الكرامة الانسانية وحقوق المواطنين بالقانون؟

- "دوار قلقس" يفتح الباب أمام الخربة للتطور في مجالات الصناعة والزراعة والعيش بأمان

- القبض على المتهمين بقتل الذويب

- انخفاض على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة

"الأيام":

- الرئيس يهنئ بحلول أعياد الميلاد

- وزير إسرائيلي يعترف: المستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وأملاكهم

- مساعدة وزير الخارجية الأميركي لـ"الأيام": موضوع الاستيطان يثار في كل مرة نلتقي فيها الإسرائيليين. عنف المستوطنين مهم جدا ونشجع مختلف الدول على دعم السلطة الفلسطينية

- السلام الآن: اعتداءات المستوطنين العنيفة على الفلسطينيين شهدت ارتفاعا

- هيومن راتتش تشير إلى تمييز ممنهج: القوات الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية لفلسطينيي اللد

- شاكيد تسرع اقامة "مستوطنة ترمب" في الجولان و"جفعات عيدن" في الضفة

- اصابات خلال اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت ومخيم العروب

- عمليات هدم واسعة وتجريف واقتلاع أشجار في محافظات عدة

- الكنيست يصادق على قوانين تستهدف المجتمع العربي والأسرى. مسؤولون فلسطينيون: انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية

- محكمة الاحتلال تؤجل النظر في قرار هدم بناية في بلدة الطور

- "الوباء": 9 وفيات ورصد 343 إصابة جديدة.. فلسطين ما زالت خالية من "أوميكرون"

- "الصحة العالمية": "أوميكرون" تنتشر بوتيرة غير مسبوقة "على الأرجح في معظم دول العالم".

- إسرائيل: ارتفاع إصابات "أوميكرون" إلى 89 إصابة

"القدس":

- الفلسطينيون والأميركيون يؤكدون أهمية العلاقات السياسية بين الجانبين

- إدارة بايدن تؤمن بحل الدولتين وبحرية وازدهار فلسطين

- مسؤولون فلسطينيون يرفضون مشروع قانون اسرائيلي يتعلق بالأسرى

- المصادقة على مشروع لإقامة فنادق و80 وحدة استيطانية ومحال تجارية جنوب القدس

- "هيومن رايتس ووتش": انتهاكات إسرائيلية كبيرة بحق أهالي اللد خلال "هبة أيار"

- الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت وينفذ حملة اعتقالات في صفوف طلبة "النجاح".

- في يوم المعلم الفلسطيني: إشادة بصموده وتحديه لسياسات الاحتلال ودوره في صناعة العقول

- بعد NSOإسرائيل تخشى استهدافا أميركيا لجميع شركات السايبر

- اليمين الإسرائيلي: انتقاد بارليف لإرهاب المستوطنين معاداة للسامية