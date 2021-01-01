  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



تصدرت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، إضافة إلى الاتصالات الفلسطينية الأميركية على مستويات مختلفة، وتطورات متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

 وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يهنئ أبناء شعبنا لمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة

- فتح تنعى المناضل والقيادي أكرم بكار

- اشتية يبحث مع القنصل الفرنسي العام آخر التطورات السياسية

- الاحتلال يجرح فتى قرب طولكرم ويهدم منزلين في القدس ويقتحم جامعة بيرزيت

- إصابات في بلعين واعتقال 16 مواطنا في الضفة وتجريف واقتلاع أشجار وهدم جنوب الخليل

- السلطة الوطنية والولايات المتحدة تجددان الحوار الأمريكي– الفلسطيني الاقتصادي

 - "فتح" تقرر وقف كل أشكال التواصل والاتصال مع حماس في لبنان

- في اتصال مع المالكي: وزيرة الخارجية الكندية تؤكد دعم بلادها لحق شعبنا في تقرير مصيره

- حبس المدين.. جدل بين قانون التنفيذ والاتفاقيات الدولية: كيف نحفظ الكرامة الانسانية وحقوق المواطنين بالقانون؟

- "دوار قلقس" يفتح الباب أمام الخربة للتطور في مجالات الصناعة والزراعة والعيش بأمان

- القبض على المتهمين بقتل الذويب

- انخفاض على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة

"الأيام":

- الرئيس يهنئ بحلول أعياد الميلاد

- وزير إسرائيلي يعترف: المستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وأملاكهم

- مساعدة وزير الخارجية الأميركي لـ"الأيام": موضوع الاستيطان يثار في كل مرة نلتقي فيها الإسرائيليين. عنف المستوطنين مهم جدا ونشجع مختلف الدول على دعم السلطة الفلسطينية

- السلام الآن: اعتداءات المستوطنين العنيفة على الفلسطينيين شهدت ارتفاعا

- هيومن راتتش تشير إلى تمييز ممنهج: القوات الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية لفلسطينيي اللد

- شاكيد تسرع اقامة "مستوطنة ترمب" في الجولان و"جفعات عيدن" في الضفة

- اصابات خلال اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت ومخيم العروب

- عمليات هدم واسعة وتجريف واقتلاع أشجار في محافظات عدة

- الكنيست يصادق على قوانين تستهدف المجتمع العربي والأسرى. مسؤولون فلسطينيون: انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية

- محكمة الاحتلال تؤجل النظر في قرار هدم بناية في بلدة الطور

- "الوباء": 9 وفيات ورصد 343 إصابة جديدة.. فلسطين ما زالت خالية من "أوميكرون"

- "الصحة العالمية": "أوميكرون" تنتشر بوتيرة غير مسبوقة "على الأرجح في معظم دول العالم".

- إسرائيل: ارتفاع إصابات "أوميكرون" إلى 89 إصابة

"القدس":

- الفلسطينيون والأميركيون يؤكدون أهمية العلاقات السياسية بين الجانبين

- إدارة بايدن تؤمن بحل الدولتين وبحرية وازدهار فلسطين

- مسؤولون فلسطينيون يرفضون مشروع قانون اسرائيلي يتعلق بالأسرى

- المصادقة على مشروع لإقامة فنادق و80 وحدة استيطانية ومحال تجارية جنوب القدس

- "هيومن رايتس ووتش": انتهاكات إسرائيلية كبيرة بحق أهالي اللد خلال "هبة أيار"

- الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت وينفذ حملة اعتقالات في صفوف طلبة "النجاح".

- في يوم المعلم الفلسطيني: إشادة بصموده وتحديه لسياسات الاحتلال ودوره في صناعة العقول

- بعد  NSOإسرائيل تخشى استهدافا أميركيا لجميع شركات السايبر

- اليمين الإسرائيلي: انتقاد بارليف لإرهاب المستوطنين معاداة للسامية

الأكثر قراءة اليوم

مجلة فرنسية: يوم أكل جنود صليبيون لحوم آلاف المسلمين

أمير سعودي يكشف تفاصيل زيارته للقدس ولقاءه ابو عمار (فيديو)

لبنان: "فتح" تقرر وقف كل أشكال التواصل مع حماس على كافة المستويات والمناطق

السعودية تمتنع ودبلوماسي إيراني بارز يعلق... الكشف عن كواليس "محادثات الأردن" المغلقة

"نعيش حياة السجين".. لاجئون سوريون في غزة منذ عشر سنوات يحلمون بمغادرتها

فيديو: نتنياهو يركض داخل مبنى الكنيست بشكل غريب ويلمح لرئاسة الحكومة

هنية يوجه رسائل عدة: أرسلنا لمصر رؤيتنا للمصالحة.. ولن نصبر طويلًا على بقاء أسرانا في السجون

الأخبار الرئيسية

تحاكي سيناريوهات مختلفة .. القسام تعلن انطلاق مناورات "درع القدس"

اس

صحيفة ايرانية تنشر خريطة لأهداف اسرائيلية تنوي ايران استهدافها بصواريخها (صورة)

اس

خشية من نهاية "إسرائيل".. قائد عسكري: علينا مهاجمة قطاع غزة ولبنان بكل قوتنا

حدود غزة

إسرائيل في “احتفال المليارات”: سنعلم العالم الفرق بين السجن والغيتو.. في غزة

1

لأول مرة منذ سنوات.. اجتماع فلسطيني أمريكي لتجديد الحوار الاقتصادي (USPED)

الاتصالات الفلسطينية