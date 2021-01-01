تصدرت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، إضافة إلى الاتصالات الفلسطينية الأميركية على مستويات مختلفة، وتطورات متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.
وفيما يلي أبرز هذه العناوين:
"الحياة الجديدة":
- الرئيس يهنئ أبناء شعبنا لمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة
- فتح تنعى المناضل والقيادي أكرم بكار
- اشتية يبحث مع القنصل الفرنسي العام آخر التطورات السياسية
- الاحتلال يجرح فتى قرب طولكرم ويهدم منزلين في القدس ويقتحم جامعة بيرزيت
- إصابات في بلعين واعتقال 16 مواطنا في الضفة وتجريف واقتلاع أشجار وهدم جنوب الخليل
- السلطة الوطنية والولايات المتحدة تجددان الحوار الأمريكي– الفلسطيني الاقتصادي
- "فتح" تقرر وقف كل أشكال التواصل والاتصال مع حماس في لبنان
- في اتصال مع المالكي: وزيرة الخارجية الكندية تؤكد دعم بلادها لحق شعبنا في تقرير مصيره
- حبس المدين.. جدل بين قانون التنفيذ والاتفاقيات الدولية: كيف نحفظ الكرامة الانسانية وحقوق المواطنين بالقانون؟
- "دوار قلقس" يفتح الباب أمام الخربة للتطور في مجالات الصناعة والزراعة والعيش بأمان
- القبض على المتهمين بقتل الذويب
- انخفاض على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة
"الأيام":
- الرئيس يهنئ بحلول أعياد الميلاد
- وزير إسرائيلي يعترف: المستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وأملاكهم
- مساعدة وزير الخارجية الأميركي لـ"الأيام": موضوع الاستيطان يثار في كل مرة نلتقي فيها الإسرائيليين. عنف المستوطنين مهم جدا ونشجع مختلف الدول على دعم السلطة الفلسطينية
- السلام الآن: اعتداءات المستوطنين العنيفة على الفلسطينيين شهدت ارتفاعا
- هيومن راتتش تشير إلى تمييز ممنهج: القوات الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية لفلسطينيي اللد
- شاكيد تسرع اقامة "مستوطنة ترمب" في الجولان و"جفعات عيدن" في الضفة
- اصابات خلال اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت ومخيم العروب
- عمليات هدم واسعة وتجريف واقتلاع أشجار في محافظات عدة
- الكنيست يصادق على قوانين تستهدف المجتمع العربي والأسرى. مسؤولون فلسطينيون: انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية
- محكمة الاحتلال تؤجل النظر في قرار هدم بناية في بلدة الطور
- "الوباء": 9 وفيات ورصد 343 إصابة جديدة.. فلسطين ما زالت خالية من "أوميكرون"
- "الصحة العالمية": "أوميكرون" تنتشر بوتيرة غير مسبوقة "على الأرجح في معظم دول العالم".
- إسرائيل: ارتفاع إصابات "أوميكرون" إلى 89 إصابة
"القدس":
- الفلسطينيون والأميركيون يؤكدون أهمية العلاقات السياسية بين الجانبين
- إدارة بايدن تؤمن بحل الدولتين وبحرية وازدهار فلسطين
- مسؤولون فلسطينيون يرفضون مشروع قانون اسرائيلي يتعلق بالأسرى
- المصادقة على مشروع لإقامة فنادق و80 وحدة استيطانية ومحال تجارية جنوب القدس
- "هيومن رايتس ووتش": انتهاكات إسرائيلية كبيرة بحق أهالي اللد خلال "هبة أيار"
- الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت وينفذ حملة اعتقالات في صفوف طلبة "النجاح".
- في يوم المعلم الفلسطيني: إشادة بصموده وتحديه لسياسات الاحتلال ودوره في صناعة العقول
- بعد NSOإسرائيل تخشى استهدافا أميركيا لجميع شركات السايبر
- اليمين الإسرائيلي: انتقاد بارليف لإرهاب المستوطنين معاداة للسامية