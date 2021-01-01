  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تٌنفذ حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة والقدس

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تٌنفذ حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة والقدس



رام الله / سما /

 شنّت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد ابداح من مخيم عسكر الجديد بنابلس، فيما اعتقلت محمد حجازي من بيت لحم، وبراء صالح الشنار من كفر الديك قرب سلفيت، فيما اقتحم الاحتلال منزلي الأسيرين مناضل نفيعات في يعبد جنوب بجنين وسائد أبو عبيد في كفر قود غربًا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فادي محمد الخضور من بلدة بدو شمال غرب القدس، ومحمد عبد السلام ربيع من بيت عنان شمال غرب القدس.

الأكثر قراءة اليوم

مجلة فرنسية: يوم أكل جنود صليبيون لحوم آلاف المسلمين

أمير سعودي يكشف تفاصيل زيارته للقدس ولقاءه ابو عمار (فيديو)

لبنان: "فتح" تقرر وقف كل أشكال التواصل مع حماس على كافة المستويات والمناطق

السعودية تمتنع ودبلوماسي إيراني بارز يعلق... الكشف عن كواليس "محادثات الأردن" المغلقة

"نعيش حياة السجين".. لاجئون سوريون في غزة منذ عشر سنوات يحلمون بمغادرتها

فيديو: نتنياهو يركض داخل مبنى الكنيست بشكل غريب ويلمح لرئاسة الحكومة

هنية يوجه رسائل عدة: أرسلنا لمصر رؤيتنا للمصالحة.. ولن نصبر طويلًا على بقاء أسرانا في السجون

الأخبار الرئيسية

تحاكي سيناريوهات مختلفة .. القسام تعلن انطلاق مناورات "درع القدس"

اس

صحيفة ايرانية تنشر خريطة لأهداف اسرائيلية تنوي ايران استهدافها بصواريخها (صورة)

اس

خشية من نهاية "إسرائيل".. قائد عسكري: علينا مهاجمة قطاع غزة ولبنان بكل قوتنا

حدود غزة

إسرائيل في “احتفال المليارات”: سنعلم العالم الفرق بين السجن والغيتو.. في غزة

1

لأول مرة منذ سنوات.. اجتماع فلسطيني أمريكي لتجديد الحوار الاقتصادي (USPED)

الاتصالات الفلسطينية