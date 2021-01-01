قوات الاحتلال تٌنفذ حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة والقدس

رام الله / سما /

شنّت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد ابداح من مخيم عسكر الجديد بنابلس، فيما اعتقلت محمد حجازي من بيت لحم، وبراء صالح الشنار من كفر الديك قرب سلفيت، فيما اقتحم الاحتلال منزلي الأسيرين مناضل نفيعات في يعبد جنوب بجنين وسائد أبو عبيد في كفر قود غربًا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فادي محمد الخضور من بلدة بدو شمال غرب القدس، ومحمد عبد السلام ربيع من بيت عنان شمال غرب القدس.