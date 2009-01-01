  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مسؤولة إسرائيلية تدخل السجن لمدة 10 سنوات

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولة إسرائيلية تدخل السجن لمدة 10 سنوات



القدس المحتلة / سما /

دخلت صباح اليوم الأربعاء، فاينا كيرشنباوم المسؤولة الإسرائيلية السابقة، إلى السجن لقضاء حكم صدر بحقها في شهر يوليو/ تموز الماضي، بالسجن لمدة 10 سنوات.

وتولت كيرشنباوم منصب النائبة السابقة لوزير الداخلية الإسرائيلي، كما أنها خدمت كعضو كنيست ما بين أعوام 2009 إلى 2015.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، قد أدانت كيرشنباوم بالرشوة وغسيل الأموال ومخالفات ضريبية في القضية التي عرفت باسم “إسرائيل بيتنا” وهو الحزب الذي كانت تنتمي إليه ويتزعمه أفيغدور ليبرمان.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن كيرشنباوم ستقضي عقوبتها في سجن سجن نفي ترتسا الواقع بين اللد والرملة.

وألزمت المحكمة حين أصدرت القرار بحق المدانة، بدفع مبلغ 900 ألف شيكل كتعويضات للمتضررين.

القدس

الأكثر قراءة اليوم

مجلة فرنسية: يوم أكل جنود صليبيون لحوم آلاف المسلمين

أمير سعودي يكشف تفاصيل زيارته للقدس ولقاءه ابو عمار (فيديو)

لبنان: "فتح" تقرر وقف كل أشكال التواصل مع حماس على كافة المستويات والمناطق

السعودية تمتنع ودبلوماسي إيراني بارز يعلق... الكشف عن كواليس "محادثات الأردن" المغلقة

"نعيش حياة السجين".. لاجئون سوريون في غزة منذ عشر سنوات يحلمون بمغادرتها

فيديو: نتنياهو يركض داخل مبنى الكنيست بشكل غريب ويلمح لرئاسة الحكومة

هنية يوجه رسائل عدة: أرسلنا لمصر رؤيتنا للمصالحة.. ولن نصبر طويلًا على بقاء أسرانا في السجون

الأخبار الرئيسية

اس

صحيفة ايرانية تنشر خريطة لأهداف اسرائيلية تنوي ايران استهدافها بصواريخها (صورة)

حدود غزة

إسرائيل في “احتفال المليارات”: سنعلم العالم الفرق بين السجن والغيتو.. في غزة

1

لأول مرة منذ سنوات.. اجتماع فلسطيني أمريكي لتجديد الحوار الاقتصادي (USPED)

كتائب القسام تعلن اسم وموعد مناوراتها العسكرية في قطاع غزة

السعودية

السعودية تمتنع ودبلوماسي إيراني بارز يعلق... الكشف عن كواليس "محادثات الأردن" المغلقة

الاتصالات الفلسطينية