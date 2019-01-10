الجامعة العربية الأمريكية في جنين تقرر العودة إلى التعليم الوجاهي

جنين/سما/

أعلنت الجامعة العربية الامريكية في جنين، مساء الثلاثاء، انتظام التدريس الوجاهي وعودة الحياة الجامعية داخل حرم الجامعة الرئيسي بعد تعطلها على خلفية مقتل الشاب مهران خليلية.

وقالت الجامعة عبر صفحتها في "الفيس بوك"، "تقرر العودة إلى التعليم الوجاهي وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة من جديد بعد تعطلها على خلفية مقتل الشاب مهران خليلية".

وكانت الجامعة قد أصدرت عدة قرارات عقب جريمة القتل، اذا قررت فصل جميع الطلبة الذين لهم علاقة بالحدث المؤسف والمستهجن والذي حصل منذ مساء يوم الخميس الماضي وحتى يوم وقوع الجريمة، فصلاً نهائياً، وسيتم تعميم الأسماء على كافة الجامعات الفلسطينية تطبيقاً لقرار مجلس التعليم العالي.

و تشديد الإجراءات الأمنية داخل حرم الجامعة، ولن يسمح للزوار دخولها، وعلى الطالب إبراز الهوية الجامعية عند الدخول للجامعة، وسيتم تأمين محيط الجامعة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

كذلك تجميد كافة الأطر الطلابية وعدم القيام بأية أنشطة داخل الحرم الجامعي حتى إشعار آخر، وجاء ذلك بالتنسيق مع المرجعيات التنظيمية.

وفي 04 ديسمبر 2021، قتل طالب جامعي وأصيب ثلاثة أخرون، إثر شجار كبير وقع في الجامعة العربية الأمريكية في جنين بالضفة الفلسطينية المحتلة.