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مقتل شخص بجريمة إطلاق نار في اللد

الأربعاء 15 ديسمبر 2021 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شخص بجريمة إطلاق نار في اللد



اللد/سما/

قتل شخص في الأربعينيات من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد، فجر اليوم الأربعاء، في استمرار لموجة العنف المتصاعدة في البلدات العربية.

وعلم أن الجريمة ارتكبت خلال تواجد الضحية داخل حافلة بالقرب من محطة وقود في المدينة، حيث تعرض إلى إطلاق نار ما أدى إلى إصابته بجراح حرجة توفي على إثرها.

وقامت الطواقم الطبية التي وصلت لمكان الجريمة بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ليتم الإعلان لاحقا عن وفاة الضحية متأثرا بجراحه الحرجة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وقام أفراد الشرطة بأعمال بحث وتمشيط بعد وقوع الجريمة، إلى جانب جمع البينات والأدلة من المكان لمعرفة الخلفية والظروف.

إضرام النيران بشاحنة ومركبة

يذكر أن 3 جرائم إطلاق نار وقعت في اللد خلال الأسبوع الماضي، وأصيب فيما عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.

وأتت جريمة القتل في وقت بلغ عن إضرام النيران في مركبة وشاحنة في اللد، حيث أكدت طواقم الإطفاء والإنقاذ أن النيران أضرمت بشكل متعمد في الشاحنة والمركبة، وفتحت الشرطة تحقيقا دون عن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

106 قتلى بينهم 15 امرأة منذ مطلع العام

وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 106 قتلى بينهم 15 امرأة، علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

#اللد #جريمة اطلاق نار

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