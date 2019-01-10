الطقس: أجواء باردة وماطرة

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تكون أدنى من معدلاتها بقليل.

وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية متفرقة في الشمال والسواحل خلال ساعات الصباح الباكر، ثم تنتهي معظم الهطولات وتستقر الأجواء تدريجيا في معظم المناطق وتسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام.

في ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي وتسود أجواء باردة بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية غربية.

يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة بشكل ملموس صباحا.

ويكون الجو اليوم باردا نسبيا نهارا، وتغطي السماء كميات من السحب المتفرقة مع فرصة محدودة لهطولات محلية على السواحل بشكل أساسي.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس ليصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض جديد على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو باردا.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي وتتساقط الأمطار في معظم أرجاء شمال ووسط البلاد على فترات.

مع ساعات الليل تزداد الأجواء برودة وتبقى الفرصة سانحة لزخات من المطر. الرياح تكون جنوبية غربية تنشط أحيانا.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة مع بقائها حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل. وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا بشكل عام.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي وتسود أجواء باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا.