وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

تٌوفي، فجر يوم الأربعاء، رئيس الوزراء الأسبق د. فايز الطراونة، بعد معاناة مع مرض عضال.
وشغل الطراونة موقع رئيس الوزراء مرتين الأولى عام 1998 في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، والثانية عام 2012 في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتسلم الطراونة، أول حقيبة وزارية عام 1988 حيث عمل وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.
وتاليا أهم المناصب التي شغلها:
1971-1980 مساعد لرئيس التشريفات الملكية
1980-1984 سكرتير اقتصادي لرئيس الوزراء
1984-1988 مستشاراً اقتصاديا لرئيس الوزراء
1993-1997 سفير الأردن لدي الولايات المتحدة الأمريكية
1998 رئيس الديوان الملكي الهاشمي
7/8/1999 رئيس مجلس امناء جامعة الحسين بن طلال
1991-1994 عضو في مفاوضات السلام الأردنية الإسرائيلية
1993-1994 رئيسا لوفد السلام الأردني
عضو في منتدى الفكر العربي
عضو في جمعية الشؤون الدولية
عضو مجلس الأعيان الثامن عشر
عضو مجلس الأعيان التاسع عشر
عضو مجلس الأعيان العشرون
عضو مجلس الأعيان الحادي والعشرون
عضو مجلس الأعيان الثاني والعشرون
عضو مجلس الأعيان الثالث والعشرون
عضو مجلس الأعيان الرابع والعشرون
عضو مجلس الأعيان الخامس والعشرون
رئيس مجلس امناءجامعة ال البيت2009_2010
2006 رئيس مجلس إدارة الشركات التالية:
المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية
داركم
المستثمرون العرب المتحدون
الحقائب الوزارية:
1988 وزيراً للصناعة والتجارة والتموين
1988 – 1989 وزيرا للصناعة والتجارة
1997_ 1998 وزيرا للخارجية
1998 _ 1999 رئيس الوزراء ووزير الدفاع
2012 رئيس الوزراء ووزير الدفاع
الأوسمة:
وسام الاستقلال من الدرجة الثانية
وسام الاستقلال من الدرجة الأولى
وسام النهضة
وسام الحسين للعطاء المميز