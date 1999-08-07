وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

عمان/سما/

تٌوفي، فجر يوم الأربعاء، رئيس الوزراء الأسبق د. فايز الطراونة، بعد معاناة مع مرض عضال.

وشغل الطراونة موقع رئيس الوزراء مرتين الأولى عام 1998 في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، والثانية عام 2012 في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتسلم الطراونة، أول حقيبة وزارية عام 1988 حيث عمل وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.

وتاليا أهم المناصب التي شغلها:

1971-1980 مساعد لرئيس التشريفات الملكية

1980-1984 سكرتير اقتصادي لرئيس الوزراء

1984-1988 مستشاراً اقتصاديا لرئيس الوزراء

1993-1997 سفير الأردن لدي الولايات المتحدة الأمريكية

1998 رئيس الديوان الملكي الهاشمي

7/8/1999 رئيس مجلس امناء جامعة الحسين بن طلال

1991-1994 عضو في مفاوضات السلام الأردنية الإسرائيلية

1993-1994 رئيسا لوفد السلام الأردني

عضو في منتدى الفكر العربي

عضو في جمعية الشؤون الدولية

عضو مجلس الأعيان الثامن عشر

عضو مجلس الأعيان التاسع عشر

عضو مجلس الأعيان العشرون

عضو مجلس الأعيان الحادي والعشرون

عضو مجلس الأعيان الثاني والعشرون

عضو مجلس الأعيان الثالث والعشرون

عضو مجلس الأعيان الرابع والعشرون

عضو مجلس الأعيان الخامس والعشرون

رئيس مجلس امناءجامعة ال البيت2009_2010

2006 رئيس مجلس إدارة الشركات التالية:

المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية

داركم

المستثمرون العرب المتحدون

الحقائب الوزارية:

1988 وزيراً للصناعة والتجارة والتموين

1988 – 1989 وزيرا للصناعة والتجارة

1997_ 1998 وزيرا للخارجية

1998 _ 1999 رئيس الوزراء ووزير الدفاع

2012 رئيس الوزراء ووزير الدفاع

الأوسمة:

وسام الاستقلال من الدرجة الثانية

وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

وسام النهضة

وسام الحسين للعطاء المميز