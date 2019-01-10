"واللا" العبري: جندي أردني أطلق النار على جنود إسرائيليين قرب الحدود

القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن جندياً أردنياً أطلق النار صوب عدد من الجنود الإسرائيليين في المنطقة الحدودية، دون وقوع إصابات.

وبحسب ما ذكر موقع ”واللا“ العبري، فإن ”جندياً أردنياً صادف جنوداً إسرائيليين خلال قيامهم بدوريات على الحدود الأردنية، وأطلق الرصاص الحي عليهم دون وقوع إصابات“.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله إنه ”في وقت سابق اليوم (الأربعاء)، أطلقت قوة عسكرية أردنية النار في الهواء بالقرب من منطقة المثلث الحدودي بين فلسطين المحتلة والأردن وسوريا، حيث كانت دورية إسرائيلية تقوم بدورية روتينية“.



وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه ”لم تقع إصابات ولم يتم إطلاق النار على الجندي الأردني من قبل قوات الجيش الإسرائيلي“.

كما نقل عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن الجندي الأردني أطلق رصاصتين على الجنود الذين كانوا يقفون وظهرهم إلى الحدود، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يرد بإطلاق الرصاص على مصادر إطلاق النار.



وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن أسباب الحادثة ما زالت قيد التحقيق.