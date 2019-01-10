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فيديو: نتنياهو يركض داخل مبنى الكنيست بشكل غريب ويلمح لرئاسة الحكومة

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: نتنياهو يركض داخل مبنى الكنيست بشكل غريب ويلمح لرئاسة الحكومة



القدس المحتلة/سما/

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، إلى إمكانية ترشحه لمنصب رئيس الحكومة، بعد نشره فيديو له وهو يركض داخل مبنى الكنيست.


وأرفق نتنياهو الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "تويتر" بعبارة: "أنا فخور أن أركض دائما من أجلكم". إلا أن كلمة أركض في اللغة العبرية في هذه العبارة تحمل معنيين، الأول هو الركض الفعلي وهو ما قام به، أما المعنى الآخر فهو الترشح وهو ما قصده على ما يبدو.

يذكر أن نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء التاسع لإسرائيل من 2009 إلى 2021، وسابقا من 1996 إلى 1999، أصبح رئيس المعارضة في إسرائيل بعد أن منح الكنيست الثقة لصالح "حكومة التغيير" بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة السابقة.


والحكومة الجديدة يترأسها بالتناوب رئيسا حزبي "يمينا" اليميني، نفتالي بينيت، و"هناك مستقبل" الوسطي، يائير لابيد، حيث سيتولى بينيت كرسي رئيس الوزراء حتى أغسطس 2023، فيما سينتقل إلى لابيد حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في نوفمبر 2025.

#بنيامين نتنياهو #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية

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