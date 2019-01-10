  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

اختتام القمة الخليجية في الرياض بعد نحو ساعة من افتتاح أعمالها

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختتام القمة الخليجية في الرياض بعد نحو ساعة من افتتاح أعمالها



الرياض /سما/

اختتمت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة 42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي تترأسها المملكة، بعد ساعة من انطلاقها، لتكون من بين أقصر الاجتماعات.

وبحثت القمة، التي عقدت في قصر الدرعية، شمال الرياض، تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات، والتركيز على المستقبل، واختتمت بعد ثلاث كلمات مقتضبة ببيان ختامي.

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، رحّب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوفود المشاركة، مشدداً على ضرورة ترابط دول مجلس التعاون وتوحيد الصف في وجه التحديات، وذلك بعد مرور 4 عقود على تأسيس المجلس. كما أكد على أهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية.

وأشاد بن سلمان، وهو يخاطب القادة ورؤساء الوفود الحاضرين، بالتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات قمة العلا، مشيراً إلى أن المجلس حقق الكثير من الإنجازات.

كما أوضح أن بلاده مستمرة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إذ ذكر في هذا السياق الجولات التي قام بها للعواصم الخليجية الخمس قبيل القمة، وقابل قادتها، للتأكيد على ضرورة حلحلة الأزمات التي تواجه دول المنطقة.

وكانت مصادر خليجية عدة تحدثت عن تفاؤل حذر بشأن التوصل لحلول للخلافات التي تعصف بعلاقات دول في الخليج، ومحاولات لإحداث انفراجة فيها، ولم تتضح بعد تفاصيلها.

من جانبه، شدد نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار.

وحضر القمة إلى جانب ولي العهد السعودي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي ترأست بلاده القمة السابقة، ورئيس وزراء الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وغاب عن القمة سلطان عُمان هيثم بن طارق، الذي ناب عنه رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. وغاب أيضا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وترأس وفد البلاد ولي العهد.

وتلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي البيان الختامي للقمة.

#القمة الخليجية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: استياء مصري من "حماس والجهاد" ومسؤولون فوجئوا من طلب للرئيس عباس..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

أمير سعودي يكشف تفاصيل زيارته للقدس ولقاءه ابو عمار (فيديو)

مجلة فرنسية: يوم أكل جنود صليبيون لحوم آلاف المسلمين

بدعم قائمة"عباس" الاسلامية.. الكنيست يصادق على 3 قوانين تستهدف العرب والأسرى

لبنان: "فتح" تقرر وقف كل أشكال التواصل مع حماس على كافة المستويات والمناطق

هنية يوجه رسائل عدة: أرسلنا لمصر رؤيتنا للمصالحة.. ولن نصبر طويلًا على بقاء أسرانا في السجون

الأخبار الرئيسية

حدود غزة

إسرائيل في “احتفال المليارات”: سنعلم العالم الفرق بين السجن والغيتو.. في غزة

1

لأول مرة منذ سنوات.. اجتماع فلسطيني أمريكي لتجديد الحوار الاقتصادي (USPED)

كتائب القسام تعلن اسم وموعد مناوراتها العسكرية في قطاع غزة

السعودية

السعودية تمتنع ودبلوماسي إيراني بارز يعلق... الكشف عن كواليس "محادثات الأردن" المغلقة

20190110170325reup-2019-01-10t170131z_275169388_rc18fcd11320_rtrmadp_3_boeing-delivery-kc46.h-730x438

نيويورك تايمز: واشنطن رفضت تقديم موعد تسليم إسرائيل طائرات تزود بالوقود جواً لضرب إيران

الاتصالات الفلسطينية