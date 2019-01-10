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لبنان: "فتح" تقرر وقف كل أشكال التواصل مع حماس على كافة المستويات والمناطق

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: "فتح" تقرر وقف كل أشكال التواصل مع حماس على كافة المستويات والمناطق



بيروت /سما/

قررت قيادة حركة "فتح" في لبنان مساء يوم الثلاثاء، وقف كل أشكال التواصل والإتصال مع حركة حماس على كافة المستويات وفي كل المناطق في الساحة اللبنانية. 

وقالت الحركة في بيان صحيفي، إنه وعلى ضوء الاتصالات الفلسطينية الفلسطينية، والفلسطينية اللبنانية التي جرت لمعالجة الحادث المؤسف الذي جرى أثناء تشييع جنازة الشهيد حمزة شاهين الذي أدى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى من أبناء شعبنا.

وأضاف البيان: أنه وبالرغم من إصدار قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح وسفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، بيانات تستنكر وتدين  هذه الجريمة النكراء، وتوجهها بالتعاطف مع عوائل الشهداء وتقديم التعازي لأهلهم وذويهم وإلى قيادة حركة حماس، والاعلان عن استعدادنا الكامل للتعاون وتسليم كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة للقضاء اللبناني وقد تم ذلك فعلا،  إلا أن حركة حماس دأبت منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة بإطلاق التصريحات جزافًا وإلقاء الاتهامات العشوائية والمضللة وحملات التجني والتحريض على قوات الامن الوطني، وذلك قبل الانتهاء من التحقيق من قبل الاجهزة الامنية اللبنانية والقضاء اللبناني في هذه الجريمة النكراء.  

وعاهدت فتح أهلنا وشعبنا أن تبقى دائما حريصة على كشف الحقيقة كاملة حرصا منا على حقن دماء الشهداء من أبناء شعبنا وأهلنا بكل إباء وإخلاص وهذا وعد وعهد نقطعه على أنفسنا أمام الله".

وختمت الحركة بيانها بالقول: "رحم الله الشهداء سائلين المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته والشفاء العاجل للجرحى وحمى الله اهلنا وشعبنا".

#حركة فتح #لبنان #مخيم برج الشمالي #حركة حماس #المخيمات الفلسطينية

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