اللواء إياد بركات يتفقد سير العمل في مديرية الضابطة الجمركية بمحافظة جنين

جنين / سما /

قام قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء/ إياد بركات، مساء اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لمديرية الضابطة الجمركية في محافظة جنين؛ وذلك للإطلاع عن قرب على الجهود المبذولة التي يقوم بها منتسبي الجهاز في الميدان وسير العمل.

من جانبه أعطى اللواء/ بركات عدداً من التوجيهات التي تخدم وتصب في تحسين وسير العمل على أكمل وجه.

وتأتي هذه الجولة للتأكيد على التواصل المستمر بين القيادة والمديريات ولقاء منتسبي الجهاز بكافة رتبهم لرفع المعنويات ونقل الخبرات والالتزام بالتعليمات للوصول إلى أفضل الانجازات التي تصب بخدمة الاقتصاد الوطني وأبناء شعبنا الفلسطيني والصالح العام.