اسرائيل: فرض تعليمات "الشارة الخضراء" في المراكز التجارية بدءا من الجمعة

القدس المحتلة / سما /

بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء اليوم، الثلاثاء، مع ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، ومجموعة من الخبراء الأوبئة، الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من انتشار متحورة "أوميكرون"، واتفقوا على مجموعة جديدة من القيود، تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس/ الجمعة المقبل.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") بأن القيود الجديدة تشمل فرض تعليمات "الشارة الخضراء" داخل المراكز التجارية، وذلك عبر حصول حامليها على سوار عند مدخل المركز التجاري، يسمح لهم بالتجول بحرية داخله.

ووفقا للقتاة الرسمية الإسرائيلية، فإنه بإمكان غير الراغبين بإبراز شهادة "الشارة الخضراء" أو "شهادة التطعيم"، دخول المجمعات التجارية، وذلك لتلقي خدمات حيوية حصرا، على غرار التزود بالدواء أو زيارة عيادة طبية.

وبموجب الإجراءات الجديدة، فإن الأطفال والبالغين الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى فقط، سيكونون مؤهلين للحصول على "شارة خضراء" مؤقتة، صالحة لمدة 30 يومًا من تاريخ تلقي اللقاح.

وسيتم تطبيق تعليمات "الشارة الخضراء" على جميع المجمعات والمراكز التجارية المغلقة التي تزيد مساحتها عن عشرة آلاف متر مربع. فيما أشارت "كان 11" إلى الحكومة تعتزم تشديد قيود الحجر الصحي الذي يفرض على العائدين من الدول الحمراء.

وتدخل القيود المقررة حيز التنفيذ ليل الخميس/ الجمعة المقبل.

قواعد الحجر الصحي

متلقو اللقاح العائدون من الخارج: إجراء فحص PCR في مطار بن غوريون، والتوقيع على تعهد بالتزامه الحجر الصحي لمدة 7 أيام، وفي نهايتها سيُطلب منهم إجراء فحص PCR آخر، والخروج من الحجر عند تلقي نتيجة سالبة.

غير المتطعمين العائدون من الخارج: إجراء فحص PCR في مطار بن غوريون، وإحالتهم للحجر في فندق حتى يتم الحصول على نتيجة فحص سالبة.