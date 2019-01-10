فلسطين تشارك في اللجنة الـ52 للتنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

القاهرة /سما/

شاركت دولة فلسطين في أعمال الاجتماع الـ52 للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة الكويت، وكبار المسؤولين بوزارات المالية والاقتصاد والتجارة في الدول العربية المعنيين بملف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وترأس وفد فلسطين في الاجتماع المستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية بهجت أبو النصر، أن هذه اللجنة هي الآلية الأعلى لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة بعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وإن هناك تكليفات للأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد جدول تنفيذ ومتابعة خاصة بالتزامات الدول تجاه منطقة التجارة الحرة، في ضوء قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي٠ وقال أبو النصر، في تصريحات له على هامش الاجتماع، إن الأمين العام للجامعة العربية تلقى تقارير من غالبية الدول العربية حول متابعة تنفيذ وتطبيق منطقة التجارة الحرة وتم تجميعها في تقرير موحد تم عرضه على اللجنة اليوم، كما تم مناقشة القيود والعقبات التي تواجه صادرات بعض الدول العربية، حيث يوجد قرار من المجلس الاقتصادي بوجود بند دائم على أجندة هذه اللجنة بخصوص العقبات التي تواجه صادرات بعض الدول والعمل على حلها.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة في ختام أعمالها تقريرا ختاميا بنتائج أعمالها والتوصيات التي أعدتها، إلى الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.