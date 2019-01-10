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الاحتلال يعلن انتهاء التحقيق مع الشاب بني عودة ويمدد اعتقاله

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن انتهاء التحقيق مع الشاب بني عودة ويمدد اعتقاله



القدس المحتلة / سما /

 أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء التحقيق مع الشاب محمد بني عودة (18 عامًا)، من سكان طمون، والذي تتهمه بتنفيذ عملية طعن أدت لإصابة إسرائيلي في يافا الشهر الماضي.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه تقرر توجيه لائحة اتهام ضد الشاب بني عودة بتهمة تنفيذ العملية على خلفية قومية، وطلبت تمديد اعتقاله لحين إنتهاء الإجراءات القانونية.

ووفقًا للموقع، فإن بني عودة انسحب من مكان العملية واعتقل بعد ساعة من البحث عنه في مسجد قريب من المكان.

وتبين من التحقيقات أنه غادر طمون في نفس اليوم الذي نفذ فيه العملية، ووصل إلى يافا حيث كان يعمل سابقًا في غسل الصحون داخل أحد المطاعم بدون تصريح عمل، ولدى وصوله إلى البحر بالقرب من نفس المطعم، نفذ عمليته بسكين خبأها على جسده وكان جهزها مسبقًا.

#الشاباك الاسرائيلي #محمد بني عودة #عملية طعن

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