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“الوطنية للكرتون ” تختتم فعالية زبائنها السنوية للعام 2021

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
“الوطنية للكرتون ” تختتم فعالية زبائنها السنوية للعام 2021



رام الله / سما /

اختتمت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون فعالية زبائنها السنوية المميزة للعام ٢٠٢١ والتي عقدت السبت الماضي في فندق جولدن أولد ستي في مدينة نابلس.

وحضر اللقاء٤٠ شركة من كبرى الشركات الوطنية الفلسطينية المتخصصة في مجالات متنوعة وأكثر من مائة شخص كممثلين عن هذه الشركات .

بدوره اعرب رئيس مجلس الادارة مهدي المصري عن اعتزازه بهذه الشركات، وما لها من اثر كبير في دعم المنتج الفلسطيني والصناعة الوطنية في فلسطين .

كما قام مدير عام الشركة م. عبد الناصر دويكات بتقديم الشكر لجميع الشركات المشاركة، مشيرا الى ان الشركة الوطنية لصناعة الكرتون حاضرة دوماً، وتسعى دائما لتوفير احتياجات ورغبات الزبائن من منتجات التعبئه والتغليف .

وتخللت الفعاليه الإعلان عن اطلاق موقع إلكتروني جديد للشركة، اضافة الى تدريب متخصص من قبل خبراء في مجالات تخص العاملين في الصناعة الوطنية وفقرات ترفيهية وسحوبات على العديد من الجوائز.

#الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

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