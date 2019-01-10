وفاة عبد الباقي السعدون أحد رموز نظام صدام حسين

بغداد /سما/

أعلن حزب "البعث العربي الاشتراكي" المحظور في العراق، الثلاثاء، وفاة عبد الباقي عبد الكريم السعدون، القيادي بالحزب في نظام الرئيس الراحل صدام حسين، عن عمر ناهز 74 عاما.

وقال الحزب عبر حسابه على فيسبوك، إن "السعدون عضو قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي، مسؤول تنظيمات الحزب في الجنوب سابقا، توفي في سجن الحوت في محافظة ذي قار".

وأوضح الحزب أن "السعدون كان من أبرز المطلوبين للقوات الأمريكية التي وضعته في التسلسل 40 على قائمة الـ55 المطلوبين" عام 2003.

واعتقل السعدون في 27 يونيو/ حزيران 2015، الذي كان يعد الرجل الثاني في حزب البعث المنحل بعد عزت الدوري، من قبل قوة خاصة من جهاز المخابرات العراقي خلال عملية أمنية في منطقة ساحة الاحتفالات جنوب كركوك.

وتتهم القوات العراقية السعدون بقيادته مجاميع مسلحة مناهضة للوجود الأمريكي والنظام السياسي في العراق منذ عام 2003 وحتى اعتقاله.

وكانت محكمة الجنايات العليا أصدرت عام 2016 حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق السعدون بعد إدانته بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال توليه مناصب قيادية في النظام السابق، إلا أنه تم إيقاف تنفيذ الحكم لأسباب صحية.