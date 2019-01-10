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اسرائيل تقرر إجراء فحوصات كورونا على معبر بيت حانون (ايرز)

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تقرر إجراء فحوصات كورونا على معبر بيت حانون (ايرز)



القدس المحتلة / سما /

 قررت اسرائيل اعتبارًا من يوم غد الأربعاء سيتم إجراء فحوصات كورونا نموذجية لأشخاص يدخلون إسرائيل عن طريق معبر بيت حانون (ايرز).

وافادت القناة السابعة بأنه بسبب تفشي سلالة أوميكرون في كل أنحاء العالم وكجزء من الجهود الرامية إلى منع تفشي فيروس الكورونا، ستبدأ قيادة الجبهة الداخلية اعتبارًا من يوم غد بإجراء فحوصات كورونا نموذجية لبعض الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل عن طريق معبر إيرز.

وتفاديَا لحالات الازدحام جراء حركة تنقل الأشخاص عن طريق معبر إيرز، سيتم إنشاء مجمع خاص لهذا الغرض في المعبر، حيث ستجرى الفحوصات، على أن ترسل نتائج فحص الكورونا إلى المصابين من خلال رسالة SMS إلى هاتفهم الجوال حسب الاعلان الإسرائيلي.

#اسرائيل #فحوصات كورونا #فيروس كورونا #معبر بيت حانون

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