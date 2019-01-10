كتائب القسام تعلن اسم وموعد مناوراتها العسكرية في قطاع غزة

غزة / سما /

أنهت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم، استعداداتها لمناورات عسكرية تبدأ غدا.

وقالت كتائب القسام في تصريح مقتضب إنها "تبدأ مناورات درع القدس صباح غد الأربعاء".

وكان القيادي في حركة "حماس" محمد أبو عسكر، قد صرح يوم أمس الإثنين، بأن المقاومة ستُجري مناورات كبرى بعد أيام قليلة، يُجهز لها بمشاركة كافة الفصائل وعلى رأسها كتائب القسام.

وقال أبو عسكر إن "هذه المناورات تُوصلَ رسالةً للعدو بأن المقاومة جاهزةً، إذا ما فكر في ارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة".

وأشار الى أن "المناورة الكبرى يُعد لها من الآن لكي تكون مناورة قوية تُوصل الأجنحة العسكرية من خلالها رسائلها لعدو، كما أنها تشتمل على العديد من الفقرات".

ولفت القيادي بحماس إلى أنه سيكون هناك "مناورتين صغيرتين في الحجم لربما سينفرد بها القسام لوحده، الأولى في شمال قطاع غزة والثانية في جنوب القطاع".

وبين أبو عسكر أن المناورات تأتي في ذكرى انطلاقة حركة حماس الـ 34 ومن خلالها سترسل المقاومة رسائلها للعدو الذي يواصل حصار غزة.