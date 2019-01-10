السعودية تمتنع ودبلوماسي إيراني بارز يعلق... الكشف عن كواليس "محادثات الأردن" المغلقة

عمان /سما/

قال دبلوماسي إيراني بارز إن المحادثات التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان، جرت بين خبراء من السعودية وإيران، ولم تكن رسمية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الدبلوماسي، قوله إن المحادثات، التي قالت الوكالة إن المعهد العربي لدراسات الأمن استضافها، لم يحضرها أي مسؤول إيراني.

وأضاف: "ما عُقد في عمان ليس اجتماعا رسميا. لكن بالطبع مثل هذه الاجتماعات بين الأكاديميين مفيدة في تحقيق فهم أكبر للحقائق بين الجارتين".

ولم يرد تعليق بعد من السعودية على الحوار الأمني في عمان.

وفي السياق ذاته، نقل موقع قناة "الشرق" عن مصادر وصفها بالمطلعة على هذه المحادثات أنها عُقدت على مدار 4 أيام، وحضرها 12 شخصية سعودية وإيرانية، وركزت على ملفات أمنية، وبرنامج إيران النووي.

وأوضحت المصادر أن المحادثات التي أجراها أكاديميون وخبراء أمنيون من البلدين، ناقشت ملفات اليمن ولبنان وسوريا، وأصدرت عددا من التوصيات التي جرى إرسالها إلى حكومتي الرياض وطهران.

التوصيات تضمنت حلولا لعدد من القضايا والملفات الإقليمية، منها الموقف السعودي بشأن لبنان، والأزمتان اليمنية، والسورية، وتخفيف حدّة الحملات الإعلامية بين البلدين، والعودة إلى الحوار، بهدف التمهيد لاستئناف العلاقات الثنائية.

وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا ثلاث دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.

وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قال إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات مع الرياض.

وأوضح المعلمي في مقابلة بالفيديو مع صحيفة "عرب نيوز" السعودية، نشرت أمس الاثنين، أن المملكة ترغب في دفع المناقشات نحو القضايا الجوهرية التي تتعلق بسلوك الحكومة الإيرانية في المنطقة، لكن إيران مستمرة في عدم الجدية.

وقال: "ما دام الإيرانيون يستمرون في عدم الجدية تجاه هذه المحادثات فلن يتحقق أي شيء. الإيرانيون يتخذون موقفا يعتمد على الأمد البعيد. لسنا مهتمين بالمحادثات من أجل المحادثات".

