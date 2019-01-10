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السعودية تصدر قرارا بشأن العمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تصدر قرارا بشأن العمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر



الرياض /سما/

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، السماح بالعمرة للقادمين من الخارج لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر.

وصرحت الوزارة، أن "هذا القرار يشمل السعوديين والمقيمين داخل المملكة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات"، مشترطة ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

ودعت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تسجيل إثبات اللقاح في منصة "مقيم" قبل الدخول للسعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" بعد الوصول إلى المملكة، مشيرة إلى أنه بعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة.

أما للقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، فقد شددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة تسجيل إثبات اللقاح في منصة "قدوم" قبل دخول السعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا واعتمرنا" بعد الوصول إلى المملكة، مشيرة إلى أنه بعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة.

وكانت سلطات إدارة المقدسات الإسلامية في السعودية، أعلنت أمس الاثنين، تدشين ما أسمته "مبادرة الحجر الأسود الافتراضي".

ودشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه بالرئاسة، المبادرة، بحسب ما نقل الحساب الرسمي للرئاسة على "تويتر".

و"مبادرة الحجر الأسود الافتراضي" أطلقتها وكالة شؤون المعارض والمتاحف ممثلةً في الإدارة العامة للمعارض الرقمية، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، بحسب موقع "الهيئة".
 

#السعودية #وزارة الحج والعمرة #مناسك العمرة

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