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أمير قطر يصل إلى السعودية

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر يصل إلى السعودية



الرياض /سما/

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة السعودية، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء القطرية أن "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصل، مساء اليوم، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستنعقد في وقت لاحق اليوم".

وكان في استقبال أمير قطر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، فضلا عن أمير منطقة الرياض بالنيابة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار المسؤولين.

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