  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة الاحتلال تؤجل النظر في قرار هدم بناية من 5 طوابق ببلدة الطور

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تؤجل النظر في قرار هدم بناية من 5 طوابق ببلدة الطور



القدس المحتلة / سما /

أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النظر في قرار هدم البناية السكنية المؤلفة من 5 طوابق في بلدة الطور بالقدس المحتلة حتى إشعار آخر، لإعطاء "المستشار القضائي" للحكومة الإسرائيلية فرصة الرد على إجراءات التبليغ الخاطئة.

وقال مدحت ديبة، أحد محامي العائلات في القضية: "حصلنا على قرار وقف الهدم حتى إشعار آخر بعد أن قررت محكمة بلدية الاحتلال منح المستشار القضائي للحكومة 10 أيام لتقديم رده النهائي بعد أن أثبت السكان أن إحدى الشقق التي تمتلكها عائلة أبو سبيتان لم يتم ذكرها بلائحة الاتهام ولم يصدر بحقها أمر هدم، الذي يشمل عمارة مكونة من 9 شقق، علمًا أن العمارة مكونة من 10 شقق".

وقال فايز خلفاوي أحد سكان البناية: "سنفعل كل ما بوسعنا للبقاء في شققنا وسنقدم الأوراق اللازمة لمحاولة ترخيص البناية للمرة الخامسة، علما أنه تم رفض أوراق الترخيص التي قدمناها أربع مرات".

من جانبه، قال المستشار في ديوان الرئاسة أحمد الرويضي: "نحن أمام خطر هدم 22 ألف منزل في المدينة المقدسة، وأمام تهجير قسري لعائلات عدة مشتركة، سواء هدم جماعي لمنازل أو عمارات سكنية، وبناية الطور هي واحدة من القضايا التي تكشف آلية استخدام القانون الإسرائيلي من قبل أدوات الحكم بإسرائيل لتهجير المقدسيين".

وأضاف الرويضي، "نحن على تواصل مع مؤسسات دولية مختلفة ومع قناصل الدول الأجنبية في القدس لوضعهم عند مسؤولياتهم تجاه خروقات إسرائيل لحقوق الإنسان وقضايا الشعب الفلسطيني في القدس، وعلى رأسها الاستيطان وهدم المنازل".

يذكر أن بلدية الاحتلال تعتزم تشريد نحو 70 مقدسيا معظمهم من الأطفال، بعدما قررت هدم البناية السكنية التي يعيشون فيها في بلدة الطور، بحجة البناء غير المرخص.

#محكمة الاحتلال #هدم بناية #تهجير المقدسيين #بلدة الطور

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: استياء مصري من "حماس والجهاد" ومسؤولون فوجئوا من طلب للرئيس عباس..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"رسائل إسرائيلية مباشرة لإيران: قادرون على مهاجمة منشآت تحت الأرض"

أمير سعودي يكشف تفاصيل زيارته للقدس ولقاءه ابو عمار (فيديو)

السعودية تضع شرطاً للتطبيع مع اسرائيل

بدعم قائمة"عباس" الاسلامية.. الكنيست يصادق على 3 قوانين تستهدف العرب والأسرى

شاهد: اعترافات المتهمين في فيديو "مستشاري السيسي" المفبرك

الأخبار الرئيسية

20190110170325reup-2019-01-10t170131z_275169388_rc18fcd11320_rtrmadp_3_boeing-delivery-kc46.h-730x438

نيويورك تايمز: واشنطن رفضت تقديم موعد تسليم إسرائيل طائرات تزود بالوقود جواً لضرب إيران

هنية

هنية يوجه رسائل عدة: أرسلنا لمصر رؤيتنا للمصالحة.. ولن نصبر طويلًا على بقاء أسرانا في السجون

9 وفيات و343 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

أمير سعودي يكشف تفاصيل زيارته للقدس ولقاءه ابو عمار (فيديو)

صحيفة تكشف السبب الذي منع فصائل المقاومة من التوجه نحو التصعيد مع الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية