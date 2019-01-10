الجهاد الإسلامي تهنئ حماس بمناسبة الذكرى الـ 34 لانطلاقتها

غزة / سما /

هنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، حركة المقاومة الإسلامية حماس، ممثلة برئيس وأعضاء مكتبها السياسي، وكافة قادتها وكوادرها، بمناسبة الذكرى الـ 34 لانطلاقتها.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، في برقية تهنئة لحركة حماس: "نتقدم إليكم بأصدق عبارات التهنئة في يوم انطلاقتكم المباركة، والذي هو يوم فخار وعز لنا ولكل أبناء شعبنا وأمتنا، حيث مثلت انطلاقة حماس إضافةً مهمة لمسيرة جهاد ونضال الشعب الفلسطيني وقدمت خيرة قادتها وكوادرها وأعضائها شهداء على طريق الإسلام وفلسطين".

وتابع: "نحن في حركة الجهاد الإسلامي، نعتز بهذا الرباط المبارك الذي جمعنا بكم دفاعًا عن شعبنا وأمتنا وسعيًا من أجل حرية هذا الشعب العظيم وتحقيق كل آماله. نسأل الله ان يتقبل جهادكم وتضحياتكم وأن يوفقنا معًا لمواصلة هذه المسيرة المباركة".