  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الإسلامي تهنئ حماس بمناسبة الذكرى الـ 34 لانطلاقتها

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تهنئ حماس بمناسبة الذكرى الـ 34 لانطلاقتها



غزة / سما /

هنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، حركة المقاومة الإسلامية حماس، ممثلة برئيس وأعضاء مكتبها السياسي، وكافة قادتها وكوادرها، بمناسبة الذكرى الـ 34 لانطلاقتها.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، في برقية تهنئة لحركة حماس: "نتقدم إليكم بأصدق عبارات التهنئة في يوم انطلاقتكم المباركة، والذي هو يوم فخار وعز لنا ولكل أبناء شعبنا وأمتنا، حيث مثلت انطلاقة حماس إضافةً مهمة لمسيرة جهاد ونضال الشعب الفلسطيني وقدمت خيرة قادتها وكوادرها وأعضائها شهداء على طريق الإسلام وفلسطين".

وتابع: "نحن في حركة الجهاد الإسلامي، نعتز بهذا الرباط المبارك الذي جمعنا بكم دفاعًا عن شعبنا وأمتنا وسعيًا من أجل حرية هذا الشعب العظيم وتحقيق كل آماله. نسأل الله ان يتقبل جهادكم وتضحياتكم وأن يوفقنا معًا لمواصلة هذه المسيرة المباركة".

#الجهاد الإسلامي #حركة حماس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: استياء مصري من "حماس والجهاد" ومسؤولون فوجئوا من طلب للرئيس عباس..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"رسائل إسرائيلية مباشرة لإيران: قادرون على مهاجمة منشآت تحت الأرض"

أمير سعودي يكشف تفاصيل زيارته للقدس ولقاءه ابو عمار (فيديو)

السعودية تضع شرطاً للتطبيع مع اسرائيل

بدعم قائمة"عباس" الاسلامية.. الكنيست يصادق على 3 قوانين تستهدف العرب والأسرى

شاهد: اعترافات المتهمين في فيديو "مستشاري السيسي" المفبرك

الأخبار الرئيسية

20190110170325reup-2019-01-10t170131z_275169388_rc18fcd11320_rtrmadp_3_boeing-delivery-kc46.h-730x438

نيويورك تايمز: واشنطن رفضت تقديم موعد تسليم إسرائيل طائرات تزود بالوقود جواً لضرب إيران

هنية

هنية يوجه رسائل عدة: أرسلنا لمصر رؤيتنا للمصالحة.. ولن نصبر طويلًا على بقاء أسرانا في السجون

9 وفيات و343 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

أمير سعودي يكشف تفاصيل زيارته للقدس ولقاءه ابو عمار (فيديو)

صحيفة تكشف السبب الذي منع فصائل المقاومة من التوجه نحو التصعيد مع الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية