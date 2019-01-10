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التعليم العالي تدين اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت والعبث بمحتوياتها

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم العالي تدين اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت والعبث بمحتوياتها



رام الله / سما /

استنكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء، والعبث والتخريب بمحتوياتها والاعتداء على الحرس الجامعي وإصابة طالب بالرصاص المطاطي واعتقال آخر من منزله في بلدة كفر نعمة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تُجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية عموما.

وجدّدت وزارة "التعليم العالي" دعوتها للاتحاد الدولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، وكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية، لفضح هذه الانتهاكات المتواصلة بحق التعليم، واتخاذ موقف حازم تجاهها.

وأوضحت أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية، تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المؤسسات التعليمية وحُرمتها، مؤكدة أن الاحتلال لن يكسر إرادة هذه المؤسسات وطلبتها والعاملين فيها، وإنما يجعلهم أكثر تمسكا برسالة العلم والتعلّم.

#التعليم العالي والبحث العلمي #جامعة بيرزيت

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