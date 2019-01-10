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داخلية غزة تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء



غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت أن السفر سيكون  للمتبقي من الحافلة الثانية + الثالثة + الرابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/42)، للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

وذكرت أيضًا أن السفر سيكون متاحًا أيضًا لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/22)، للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

وطالبت الداخلية المسافرين التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#وزارة الداخلية #قطاع غزة #معبر رفح #الية السفر

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