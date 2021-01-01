بلدية نابلس والشرطة تبحثان اليات التعاون المشترك لتنظيم الاسواق والحد من الازمة المروروية

نابلس / سما /

بحثت بلدية نابلس وشرطة المحافظة، آليات التعاون المشترك في عدد من القضايا وعلى رأسها تنظيم الاسواق والحد من الأزمة المرورية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس لجنة إدارة البلدية، المهندس إياد خلف، وعدد من أعضاء اللجنة لمدير شرطة المحافظة العميد ثابت السعدي، والذي رافقه مدير مركز شرطة المدينة العقيد صفوان برهم، ومدير شرطة المرور العقيد أيمن عبد القادر، ومدير العلاقات العامة والإعلام العقيد أمجد فراحتة.

وأشاد المهندس خلف في بداية اللقاء بمستوى التعاون بين البلدية والشرطة في العديد من المجالات. وناقش الجانبان خطة تنظيم الأسواق التي تعمل البلدية على تنفيذها حاليا بدعم وإسناد من شرطة المحافظة، حيث تم الانتهاء مؤخرا من تنظيم البسطات في خان التجار وسوق البصل وشارع حطين. ولفت خلف إلى أن تنظيم الأسواق سيكون مستداما وضمن خطة مدروسة أعدتها بلدية نابلس.

وتطرق خلف والسعدي إلى الأزمة المرورية التي تعاني منها بعض الشوارع في نابلس، والتي يتطلب الحد منها تكثيف التعاون بين الشرطة والبلدية، خاصة وأن أحد أسباب هذه الأزمة يعزى إلى اصطفاف المركبات بطريقة عشوائية تؤدي إلى حدوث الاختناقات المرورية.